Torino, tutto su Ramsdale: Petrachi punta sul portiere inglese dopo l'ok per Mascardi

Idea Aaron Ramsdale per il Torino. Il ds granata Gianluca Petrachi ha individuato nel portiere inglese il profilo ideale per la porta della squadra allenata da Ignazio Abate. Lavori in corso per provare a portare il classe 1998 in Italia, dopo le esperienze con Arsenal (2021-2024), Southampton e Newcastle. Ramsdale ha inoltre raccolto 5 presenze con la nazionale inglese, con cui è stato convocato a Euro 2020, i Mondiali 2022 e Euro 2024.