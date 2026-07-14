MANOVRE ROSSONERE

Mercato Milan, l'indizio su Mazraoui: il Manchester United sta già cercando il sostituto

Il Milan valuta Mazraoui per la fascia, con Estupinan nel mirino dell'Aston Villa. La novità dall'Inghilterra che piacere ai rossoneri

14 Lug 2026 - 14:17
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A un anno dal suo arrivo, Pervis Estupinan potrebbe già salutare il Milan e aprire le porte all'arrivo di Nouassair Mazraoui dal Manchester United. Per l'ecuadoriano si è fatto avanti l'Aston Villa, su richiesta di Unai Emery che lo aveva allenato al Villarreal, anche se resta una forbice tra i 12 milioni offerti e i 18 richiesti: il suo addio sbloccherebbe la casella proprio per Mazraoui, un pupillo di Amorim che lo aveva avuto ai Red Devils fino alla stagione scorsa.

Mazraoui compirà 29 anni a novembre e ha raccolto esperienze importanti anche con Ajax e Bayern Monaco. Ha appena chiuso il suo secondo Mondiale da titolare, dove ha messo in mostra tutta la sua duttilità: nasce come terzino destro, ma con Hakimi su quella fascia è stato dirottato a sinistra. Può giocare anche da difensore centrale e addirittura da centrocampista. Proseguono i contatti l'agente del giocatore, Rafaela Pimenta, ma il Milan non ha ancora parlato con il Manchester United e non ha ancora formalizzato un'offerta.

Ma un segnale che arriva dall'Inghilterra porta a pensare che i discorsi siano già partiti: i Red Devils stanno trattando Neco Williams del Nottingham Forest che gioca nello stesso ruolo di Mazraoui. Se il gallese classe 2001 si trasferisse a Manchester, via libera alla cessione del marocchino, per la gioia di Amorim e del Milan.

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