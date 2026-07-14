Mercato Milan, l'indizio su Mazraoui: il Manchester United sta già cercando il sostituto

Mazraoui compirà 29 anni a novembre e ha raccolto esperienze importanti anche con Ajax e Bayern Monaco. Ha appena chiuso il suo secondo Mondiale da titolare, dove ha messo in mostra tutta la sua duttilità: nasce come terzino destro, ma con Hakimi su quella fascia è stato dirottato a sinistra. Può giocare anche da difensore centrale e addirittura da centrocampista. Proseguono i contatti l'agente del giocatore, Rafaela Pimenta, ma il Milan non ha ancora parlato con il Manchester United e non ha ancora formalizzato un'offerta.