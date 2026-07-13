Mazraoui il polivalente, un pupillo di Ruben Amorim che può fare molto comodo al nuovo Milan

Non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di giocare nelle Nazionali giovanili olandesi. Si sente profondamente marocchino, in passato ha vestito una volta la maglia dell’Under 21 e tre volte quella dell’Under 23, ma prima ancora di compiere 21 anni ha esordito, convocato dall’allora CT Hervè Renard, nella Nazionale maggiore, in un 3-0 contro il Malawi. Il suo rapporto con la Nazionale non sempre è stato sereno. Un forte contrasto con il CT bosniaco Vahlid Hadzibegic nel marzo del 2022 gli è costato un periodo di esclusione dalle convocazioni. Poi tutto è rientrato nella norma e Mazraoui è stato uno degli eroi della cavalcata che ha portato il Marocco al quarto posto al Mondiale del 2022 in Qatar. Poi è stato anche titolare nella Coppa d’Africa disputata negli scorsi mesi di dicembre e gennaio, vinta proprio dal Marocco sia pure a tavolino.