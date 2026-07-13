MANOVRE ROSSONERE

Amorim vuole ritrovare Mazraoui al Milan. Contatti con l'agente, può sostituire Estupinan

Il marocchino potrebbe giocare da esterno sinistro dopo l'addio dell'ecuadoriano, che piace all'Aston Villa. Ibra: "Giocatore intenso, amo la sua mentalità"

13 Lug 2026 - 11:03
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Dopo l'attaccante (Ramos) e il difensore centrale (Gila), già ufficializzati, il Milan si concentra soprattutto sugli esterni in questa fase di mercato. In entrata e in uscita, con un incastro che potrebbe far sorridere il nuovo allenatore Ruben Amorim.

A un anno esatto dal suo arrivo a Milano, potrebbe già salutare Pervis Estupinan e questo aprirebbe le porte all'arrivo di Nouassair Mazraoui dal Manchester United. Per l'ecuadoriano si è fatto avanti l'Aston Villa: al momento solo un sondaggio, però l'ex Brighton potrebbe davvero ritornare in Premier League.

Sbloccando così la casella per il pupillo di Amorim, che aveva allenato Mazraoui proprio ai Red Devils fino alla stagione scorsa. Il portoghese è stato chiaro con la dirigenza rossonera, chiedendo l'esterno marocchino come rinforzo. Proseguono i contatti con gli agenti del giocatore, ma il Milan non ha ancora parlato con il Manchester United e non ha ancora formalizzato un'offerta.

Mazraoui compirà 29 anni a novembre e ha raccolto esperienze importanti anche con Ajax e Bayern Monaco. Ha appena chiuso il suo secondo Mondiale da titolare, dove ha messo in mostra tutta la sua duttilità: nasce come terzino destro, ma con Hakimi su quella fascia è stato dirottato a sinistra. Può giocare anche da difensore centrale e addirittura da centrocampista. 

Il Milan pensa a lui come sostituto naturale di Estupinan proprio sulla corsia mancina, con l'incastro che prevederebbe l'avanzamento di Saelemaekers in zona offensiva. Anche se un jolly come il nazionale marocchino può tornare utile anche a destra e in diverse situazioni di gioco. 

Ibra su Mazraoui: "Grande mentalità, il migliore del Marocco"

 Qualche giorno fa, nelle sue vesti di commentatore per Fox Sports, il senior advisor di Red Bird, Zlatan Ibrahimovic, aveva parlato così di Mazraoui al termine della vittoria del Marocco sul Canada: "Quando gioca il Marocco, presto sempre attenzione a Mazraoui. Di natura è un terzino destro, ma può giocare anche a sinistra con la stessa intelligenza e intensità. Questa è una qualità speciale. Quello che amo di più è la sua mentalità. Non gli importa se lo superi con la dribbling una o due volte, tutto ciò che vuole è riavere la palla".

E ancora: "Gioca ogni duello come se fosse personale e non si tira mai indietro di fronte alle responsabilità. Per me, Mazraoui è il miglior giocatore del Marocco. Non solo per la sua qualità con la palla, ma per il cuore e il carattere che mostra in ogni partita". Parole che fanno presagire un futuro acquisto da parte del Milan?

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