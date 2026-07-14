Milan, Antonio Silva rifiuta il rinnovo del Benfica. Ma spunta la minaccia della Premier League
Il Milan osserva Antonio Silva: il difensore ha rifiutato il rinnovo con il Benfica. Analisi sulla trattativa e l'inserimento del Bournemouth
Dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila, il mercato in entrata del Milan si muove essenzialmente su due binari: un altro difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda la retroguardia sono emersi quattro nomi: Antonio Silva, Gonçalo Inacio, Tiago Gabriel più il sogno Virgil Van Dijk.
Perché Antonio Silva ha rifiutato il rinnovo?
Le novità delle ultime ore riguardano il primo profilo, quello del 22enne con il contratto in scadenza nel 2027. Secondo i media portoghesi, Antonio Silva avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del Benfica, confermando la volontà di provare una nuova avventura. Jorge Mendes, agente del giocatore, resta il grande regista dell'operazione che potrebbe portarlo al Milan, anche se in casa rossonera non è stata ancora presa una decisione in tal senso.
La minaccia inglese
In questo stallo sta provando a inserirsi il Bournemouth, che secondo A Bola è forte su Antonio Silva. Anche un club di Premier League, comunque, è stato spaventato dalle richieste del Benfica, non tanto in senso assoluto ma considerando che tra un anno si potrà ingaggiare a parametro zero: sin qui le Aquile hanno rifiutato proposte da 35 milioni e puntano i 40 milioni di euro.