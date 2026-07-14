Milan, Antonio Silva rifiuta il rinnovo del Benfica. Ma spunta la minaccia della Premier League

In questo stallo sta provando a inserirsi il Bournemouth, che secondo A Bola è forte su Antonio Silva. Anche un club di Premier League, comunque, è stato spaventato dalle richieste del Benfica, non tanto in senso assoluto ma considerando che tra un anno si potrà ingaggiare a parametro zero: sin qui le Aquile hanno rifiutato proposte da 35 milioni e puntano i 40 milioni di euro.