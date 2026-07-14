MANOVRE ROSSONERE

Milan, Antonio Silva rifiuta il rinnovo del Benfica. Ma spunta la minaccia della Premier League

Il Milan osserva Antonio Silva: il difensore ha rifiutato il rinnovo con il Benfica. Analisi sulla trattativa e l'inserimento del Bournemouth

14 Lug 2026 - 09:51
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Dopo Gonçalo Ramos e Mario Gila, il mercato in entrata del Milan si muove essenzialmente su due binari: un altro difensore centrale e un centrocampista. Per quanto riguarda la retroguardia sono emersi quattro nomi: Antonio Silva, Gonçalo Inacio, Tiago Gabriel più il sogno Virgil Van Dijk.

Perché Antonio Silva ha rifiutato il rinnovo?

 Le novità delle ultime ore riguardano il primo profilo, quello del 22enne con il contratto in scadenza nel 2027. Secondo i media portoghesi, Antonio Silva avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo del Benfica, confermando la volontà di provare una nuova avventura. Jorge Mendes, agente del giocatore, resta il grande regista dell'operazione che potrebbe portarlo al Milan, anche se in casa rossonera non è stata ancora presa una decisione in tal senso.

La minaccia inglese

 In questo stallo sta provando a inserirsi il Bournemouth, che secondo A Bola è forte su Antonio Silva. Anche un club di Premier League, comunque, è stato spaventato dalle richieste del Benfica, non tanto in senso assoluto ma considerando che tra un anno si potrà ingaggiare a parametro zero: sin qui le Aquile hanno rifiutato proposte da 35 milioni e puntano i 40 milioni di euro.

Gonçalo Ramos è atterrato a Milano: ecco le prime immagini con la maglia rossonera

1 di 5
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

antonio silva
mercato milan
rinnovo

Ultimi video

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

01:00
Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

Juve, Carnevali "chiama" un Campione del Mondo

01:06
Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

Raimondi: "Prossimo colpo del Milan, Ibra impazzito"

01:30
Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

Inter-Khalaili: il verdetto. E spunta un difensore "roccioso"

01:36
Gila, parole rossonere

Gila, parole rossonere

02:10
DICH ATTA ARRIVA A FIRENZE DICH

Fiorentina, senti Atta: "Mi ispiro a CR7 e Pogba"

00:44
Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

Accomando: "Ederson-United, salta tutto! Gli inglesi hanno comunicato che..."

01:12
Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

Accomando: "Ecco i due attaccanti che cerca la Juventus, mentre su Dibu Martínez…"

00:18
Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

Accomando: "Milan, tormentone Leao, quale sarà il destino del portoghese"

00:30
Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

Accomando: "Modric-Milan, settimana decisiva"

00:47
Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

Accomando: "Inter, Khalaili a rischio, vi spiego tutto"

01:37
13 BLOB GILA MILAN

Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

01:08
Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

Miceli: "La Juve insegue Dibu Martinez e Lucumí, ma come li prende?"

00:46
Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

Mazzarri sbarca a Salonicco e fa lo show in italiano, inglese e greco

01:11
Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

Miceli: "Kolo Muani? E se arrivasse Pellegrino…"

00:45
Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

Milan, già spesi 105 milioni: "Adesso tutto su Alajbegovic"

I più visti di Milan

Alajbegović, Ederson e Jashari: Milan e Atalanta si parlano e si lanciano la sfida

13 BLOB GILA MILAN

Il primo giorno in rossonero di Mario Gila

Noussair Mazraoui

Mazraoui il polivalente, un pupillo di Ruben Amorim che può fare molto comodo al nuovo Milan

Milan, i tormenti di Leao e la mano di Mendes: dove finirà Rafa?

Mal di pancia Zaniolo, la Serie A osserva interessata: tre squadre pronte all'assalto

Amorim scommette su Jashari: l'Atalanta lo insegue, ma Ardon è intoccabile

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:10
Liberali saluta il Catanzaro: "Cresciuto come calciatore e persona"
11:08
Un figlio d'arte per il Potenza, ecco Matteo Manfredonia
11:01
Fiorentina, è fatta per Victor Valdepeñas dal Real Madrid con la "formula Nico Paz"
09:40
Romagnoli-Al Sadd: trasferimento bloccato, la situazione
Yann Sommer al Bruges
09:28
Sommer ha trovato una nuova squadra: l'annuncio ufficiale