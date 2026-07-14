Atalanta, Giuntoli: "Ederson? Stiamo lavorando su rinnovo"

14 Lug 2026 - 17:56
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"Siamo rimasti stupiti. Ederson è contento di rimanere e stiamo lavorando sul rinnovo": è la certezza di Cristiano Giuntoli, nuovo direttore sportivo dell'Atalanta, che si è presentato oggi in una conferenza stampa nella quale ha fatto il punto sulla squadra e sulla svolta impressa dalla società. "Sarri - dice - ha una grande identità chiara e uno stile di gioco tanto chiara quanto importante e che punti su molti fattori. Noi pensiamo di avere una squadra forte dove crediamo in tutti i giocatori. La mia scelta è dettata anche da altri fattori, ma sono venuto con la consapevolezza che la squadra sia molto forte". Sul sostituto di Palestra il ds precisa: "Noi sulla destra abbiamo Bellanova e Zappacosta e siamo contenti di averli. Credo che possano giocare anche a quattro. Secondo me parlare del "nuovo Palestra" è poco opportuno. C'è un gruppo di ragazzi disponibili e intenzionati a fare".

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