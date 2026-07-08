Il Mondiale delle delusioni rossonere: dopo Gimenez e Leao anche Jashari ha fatto flop

Avanti nella competizione anche la Svizzera, qualificatasi ai quarti dopo aver battuto la Colombia ai rigori, ma per Ardon Jashari il torneo continua a essere lo specchio della sua deludente stagione al Milan, dove dopo esser stato acquistato per 34 milioni dal Bruges, ha trovato pochissimo spazio a causa della concorrenza di Modric e di una frattura al perone. Schierato titolare da Murat Yakin contro la Colombia per via dell'infortunio di Manzambi, Jashari ha di nuovo fallito l'occasione: solo 23 tocchi in un ruolo ibrido tra mediana e trequarti, prima di essere sostituito per disperazione dopo appena 45 minuti. "Sono deluso per il poco spazio", aveva dichiarato prima della gara...

Ora, però, per lui c'è la suggestione più grande: il quarto di finale contro l'Argentina di Leo Messi: "Sono un suo fan fin da bambino, sarebbe un sogno giocarci contro e chiedergli la maglia", ha confessato il centrocampista, aggrappandosi all'ultima chance per salvare un anno fin qui da dimenticare.