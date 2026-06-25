Il Milan non molla Pulisic e spegne le voci: per i rossoneri l'americano è incedibile

La notizia della maxi-offerta del New York City per Christian Pulisic da 10 milioni di euro (per cinque stagioni) non è passata inosservata negli Usa. I colleghi di The Athletic hanno confermato l'interesse del club ma non solo: in America sono tante le squadre che stanno seguendo con interesse il futuro dell'ex Chelsea.
Pulisic, accostato anche alla Roma (il suo agente lo avrebbe offerto ai giallorossi), non ha ancora deciso cosa fare nella stagione che verrà: la decisione definitiva arriverà solo dopo la fine del Mondiale. La certezza è che il contratto in scadenza nel 2027 con i rossoneri lascia aperta ogni porta, anche se il club meneghino ha la possibilità di allungare per un altro anno, in maniera unilaterale, il legame con il classe 1998.
Ma se Pulisic deve ancora decidere cosa fare del suo futuro, diverso è il discorso sul fronte Milan. I 19 volte Campione d'Italia infatti, hanno le idee chiare: per Cardinale il trequartista è incedibile. Non è sul mercato, scrive ancora The Athletic, e i rossoneri lo considerano un elemento imprescindibile per il nuovo progetto targato Ruben Amorim.