Il Milan non molla Pulisic e spegne le voci: per i rossoneri l'americano è incedibile

Ma se Pulisic deve ancora decidere cosa fare del suo futuro, diverso è il discorso sul fronte Milan. I 19 volte Campione d'Italia infatti, hanno le idee chiare: per Cardinale il trequartista è incedibile. Non è sul mercato, scrive ancora The Athletic, e i rossoneri lo considerano un elemento imprescindibile per il nuovo progetto targato Ruben Amorim.