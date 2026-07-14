Fiorentina, attenta: c'è anche il Besiktas su Thorstvedt

La Fiorentina si sta dimostrando una delle società più attive in questa sessione di mercato. Fabio Grosso vuole portare a Firenze Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese già allenato nel corso dell'avventura al Sassuolo. Secondo quanto riportato da Fanatik, però, anche il Besiktas di Vincenzo Italiano ha messo nel mirino il classe '99. I neroverdi lo valutano 15 milioni di euro: Paratici ha provato ad abbassare le pretese inserendo una contropartita, ma la proposta non è stata accettata. Ora, l'inserimento de club turco rischia di rappresentare una minaccia concreta per i viola.