MANOVRE ROSSONERE

Milan, ecco chi è l'erede di Leao: sfida al Tottenham per Savinho

Pronta un'offerta rossonera per un prestito con obbligo di riscatto

26 Lug 2026 - 22:03
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C'è un altro nome per il ruolo di esterno d'attacco del nuovo Milan di Ruben Amorim. Lo scrive il britannico The Sun, secondo cui i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Savinho, attaccante esterno ex Girona in uscita dal Manchester City. Il Diavolo starebbe valutando una proposta in prestito con obbligo di riscatto fissato intorno ai 50-55 milioni di euro.

Per arrivare al brasiliano bisogna però battere la dura concorrenza del Tottenham di Roberto De Zerbi, in questo momento in vantaggio anche perché il giocatore vorrebbe proseguire la propria avventura in Premier League.

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