Ex obiettivo dell'Inter, ora Khalaili è nel mirino del Nottingham Forest

Anan Khalaili potrebbe diventare un nuovo giocatore del Nottingham Forest. Dopo il trasferimento saltato all'Inter a causa del mancato ottenimento dell'idoneità sportiva, l'esterno dell'Union Saint-Gilloise è finito nel mirino del club inglese che avrebbe già presentato una prima proposta di acquisto a titolo definitivo da 20 milioni di euro. Secondo quanto riportato da The Athletic, però, la società belga avrebbe rifiutato l'offerta chiedendo almeno cinque milioni in più. Sul classe 2004 ci sono anche Bournemouth e Newcastle.