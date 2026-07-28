Juventus, risolti tutti i dettagli per la cessione di Openda: le cifre e i dettagli

Prestito secco a circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. Firma a breve

28 Lug 2026 - 10:23
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Lois Openda © italyphotopress

Lois Openda © italyphotopress

Mentre continua la caccia agli attaccanti per la nuova stagione, la Juventus fa spazio in rosa cedendo in prestito Lois Openda. Arrivato a Torino nell’estate 2025, il belga non ha reso secondo le aspettative faticando a trovare la continuità di rendimento e lo spazio desiderato nello scacchiere di Luciano Spalletti, che l'ha escluso dal suo progetto. L'attaccante ex Lipsia andrà a cercare minuti e gol in Francia, la notizia di oggi è che la Juventus ha risolto tutti i dettagli per la cessione di Openda, che passerà al Lione in prestito secco per circa 3 milioni con ingaggio pagato dai francesi. La firma è attesa a breve, poi sarà il momento dell'assalto al centravanti con Kolo Muani sempre in pole.

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