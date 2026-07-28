Bayern Monaco, il dg ribadisce: "Olise resterà, non sono mai arrivate offerte dal Real Madrid"

Il nome di Michael Olise è uno dei più caldi in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da diverse indiscrezioni, infatti, l'attaccante del Bayern Monaco sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, con i Blancos pronti a fare follie pur di portarlo in Spagna. Nelle ultime ore, il direttore generale dei bavaresi è stato interpellato sulla permanenza del classe 2001. Jan-Christian Dreesen ha dichiarato: "Sì, certo che resterà. Non è arrivata né una lettera, né un fax, né una telefonata da parte del Real Madrid. È sorprendente vedere quanto possano diffondersi certe notizie quando tu conosci la verità. Ho perso il conto delle volte in cui amici e conoscenti mi hanno chiesto della situazione di Olise. Nessuno mi ha mai detto: 'Se qualcuno ti offre 200 milioni di euro, allora devi venderlo'".