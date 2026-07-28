Bayern Monaco, il dg ribadisce: "Olise resterà, non sono mai arrivate offerte dal Real Madrid"

28 Lug 2026 - 12:21
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
MICHAEL OLISE, BAYERN MONACO, COSTO STIMATO: 140 MLN € © italyphotopress

MICHAEL OLISE, BAYERN MONACO, COSTO STIMATO: 140 MLN € © italyphotopress

Il nome di Michael Olise è uno dei più caldi in questa sessione di mercato. Secondo quanto riportato da diverse indiscrezioni, infatti, l'attaccante del Bayern Monaco sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, con i Blancos pronti a fare follie pur di portarlo in Spagna. Nelle ultime ore, il direttore generale dei bavaresi è stato interpellato sulla permanenza del classe 2001. Jan-Christian Dreesen ha dichiarato: "Sì, certo che resterà. Non è arrivata né una lettera, né un fax, né una telefonata da parte del Real Madrid. È sorprendente vedere quanto possano diffondersi certe notizie quando tu conosci la verità. Ho perso il conto delle volte in cui amici e conoscenti mi hanno chiesto della situazione di Olise. Nessuno mi ha mai detto: 'Se qualcuno ti offre 200 milioni di euro, allora devi venderlo'". 

Ultimi video

00:33
Roma, quanti affari con il Bologna, Castro e non solo

Roma, quanti affari con il Bologna, Castro e non solo

01:41
La Roma abbraccia Castro, saluta Dovbyk e punta a un nuovo obiettivo per l'attacco

La Roma abbraccia Castro, saluta Dovbyk e punta a un nuovo obiettivo per l'attacco

01:13
Milan, quale sarà il futuro di Leao?

Milan, quale sarà il futuro di Leao?

00:46
Napoli, ecco il nome nuovo dalla Premier per la difesa

Napoli, ecco il nome nuovo dalla Premier per la difesa

00:58
DICH RANOCCHIA SU STONES 28/7 DICH

Ranocchia: "Stones è un grandissimo colpo, un giocatore di grande esperienza"

00:44
MCH ARRIVO CASTRO ROMA 28/7 MCH

L'arrivo di Castro a Roma tra l'entusiasmo dei tifosi

01:29
TG5 N/M SRV CALCIOMERCATO 27/7

Delirio a Roma per Castro, Stones all'Inter e Juve vicina a Kolo Muani

00:38
Accomando: "Torino molto attivo sul mercato, colpo da 120 milioni per il Real Madrid"

Accomando: "Torino molto attivo sul mercato, colpo da 120 milioni per il Real Madrid"

00:44
Leao, dalla Turchia fanno sul serio e lui si sbilancia

Leao, dalla Turchia fanno sul serio e lui si sbilancia

00:58
Juve, l'uscita di Openda apre interessanti scenari

Juve, l'uscita di Openda apre interessanti scenari

01:05
Non solo Martinez e Suzuki, c'è un nome nuovo per la porta della Juve

Non solo Martinez e Suzuki, c'è un nome nuovo per la porta della Juve

00:30
Accomando: "L'Inter ha pronta la formula giusta per arrivare a Romero"

Accomando: "L'Inter ha pronta la formula giusta per arrivare a Romero"

00:47
Rodri non vuole rinnovare con il City, offerta dell'Arsenal per un big del Real Madrid

Rodri non vuole rinnovare con il City, offerta dell'Arsenal per un big del Real Madrid

01:09
La Juve cerca il doppio colpo: due attaccanti per Spalletti

La Juve cerca il doppio colpo: due attaccanti per Spalletti

01:15
Il consiglio di De Laurentiis ad Allegri e sul mercato si pensa alla difesa

Il consiglio di De Laurentiis ad Allegri e sul mercato si pensa alla difesa

00:33
Roma, quanti affari con il Bologna, Castro e non solo

Roma, quanti affari con il Bologna, Castro e non solo

I più visti di Mercato

TG5 N/M SRV CALCIOMERCATO 27/7

Delirio a Roma per Castro, Stones all'Inter e Juve vicina a Kolo Muani

Accomando: "Torino molto attivo sul mercato, colpo da 120 milioni per il Real Madrid"

Accomando: "Torino molto attivo sul mercato, colpo da 120 milioni per il Real Madrid"

Accomando: "L'Inter ha pronta la formula giusta per arrivare a Romero"

Accomando: "L'Inter ha pronta la formula giusta per arrivare a Romero"

La Juve cerca il doppio colpo: due attaccanti per Spalletti

La Juve cerca il doppio colpo: due attaccanti per Spalletti

Leao, dalla Turchia fanno sul serio e lui si sbilancia

Leao, dalla Turchia fanno sul serio e lui si sbilancia

Leao torna in Italia

Leao torna in Italia: quale futuro?

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:33
Roma, idea Fresneda per la fascia destra
15:31
Walter Sabatini loda la Roma: "Castro è forte ed è un combattente"
15:05
Manchester City, ufficiale il rinnovo di Gvardiol fino al 2031
Lois Openda
12:50
Juventus, risolti tutti i dettagli per la cessione di Openda: le cifre
Sankhoun Diawara 
12:46
Milan, ecco il terzo acquisto: visite mediche per Diawara