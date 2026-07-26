Milan, serve a tutti i costi un altro difensore: c'è l'identikit, Amorim ha il suo preferito

La disattenzione di Pavlovic col Celtic ha reso ancora più evidente il problema, e il pensiero non può che andare a Gonçalo Inacio, 24enne centrale dello Sporting Lisbona. Il portoghese è il tipico difensore moderno, ben conosciuto proprio da Amorim che lo ha lanciato mentre era sulla panchina dei lusitani. Per caratteristiche (bravo con la palla e a campo aperto), calzerebbe a pennello nel nuovo Milan che vuole fare del pressing alto e del possesso palla le sue armi migliori. Per eventuale assalto a suon di milioni (ne servono almeno 40), servono prima delle uscite. Discorso simile a quello per l'attacco, con i rossoneri che devono liberarsi di Leao prima di provarci per Karetsas.