Leao-Fenerbahce, i dirigenti turchi a Casa Milan per chiudere: i dettagli dell'offerta

Leao con la maglia del... Santos! E arriva il regalo di Neymar
© Santos FC
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Mercoledì Rafa Leao dovrebbe raggiungere il Milan in Australia, ma il futuro del portoghese sembra comunque lontano dai rossoneri. Dopo qualche giorno in Brasile, è previsto che il numero 10 del Diavolo si unisca ai compagni di squadra nel ritiro di Perth in attesa di conoscere definitivamente per quale squadra giocherà tra qualche mese. Al momento, la Turchia è l'opzione più probabile, con Fenerbahçe (in pole position) e Galatasaray pronti dare vita a un vero e proprio derby di mercato.
Il Fenerbahce martedì mattina si è recato a Casa Milan per mettere sul piatto un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35 più 2 di bonus, per un totale di 42 milioni di euro, ma il Milan chiede di più e una formula diversa. Il Diavolo, infatti, vuole sì vendere Leao ma a titolo definitivo e per almeno 50 milioni. Al momento Cardinale non ha dato il suo ok, ma la trattativa è avanzata. Con Leao, poi, c'è già un accordo di massima per un quadriennale da 12 milioni di euro con l'intermediazione di Mendes. Anche il Galatasaray ha mosso i primi passi per provare ad arrivare al portoghese, ma il club di Osimhen, oltre a un super ingaggio, non sembra in grado di soddisfare le richieste dei rossoneri.
La cessione di Leao, comunque, è più che mai necessaria per finanziare le prossime mosse sul mercato del Diavolo. Con la cifra incassata, infatti, il Milan poteva far partire l'assalto a Karetsas, sul quale però è piombato il Borussia Dortmund. I tedeschi hanno trovato l'accordo con il Genk sulla base dei 35-38 milioni di euro e martedì faranno svolgere le visite mediche al giocatore.
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