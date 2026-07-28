Leao-Fenerbahce, i dirigenti turchi a Casa Milan per chiudere: i dettagli dell'offerta

Il Fenerbahce martedì mattina si è recato a Casa Milan per mettere sul piatto un prestito oneroso da 5 milioni di euro con obbligo di riscatto a 35 più 2 di bonus, per un totale di 42 milioni di euro, ma il Milan chiede di più e una formula diversa. Il Diavolo, infatti, vuole sì vendere Leao ma a titolo definitivo e per almeno 50 milioni. Al momento Cardinale non ha dato il suo ok, ma la trattativa è avanzata. Con Leao, poi, c'è già un accordo di massima per un quadriennale da 12 milioni di euro con l'intermediazione di Mendes. Anche il Galatasaray ha mosso i primi passi per provare ad arrivare al portoghese, ma il club di Osimhen, oltre a un super ingaggio, non sembra in grado di soddisfare le richieste dei rossoneri.