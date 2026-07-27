Maignan e Fofana "azzerano" Instagram: via tutti i post e i riferimenti al Milan. Indizio di mercato?

Si sa, nel 2026 ormai basta una strana mossa sui social per scatenare le voci di mercato: un like, un repost oppure qualche modifica nella bio del profilo Instagram.
È quanto sta accadendo in queste ore con Mike Maignan e Youssouf Fofana: il portiere e il centrocampista del Milan hanno eliminato tutti i post dalle rispettive pagine Instagram togliendo anche qualsiasi riferimento ai rossoneri nella loro bio. Due scelte che hanno lasciato spiazzati i tifosi del Diavolo, ora preoccupati di perdere due pezzi importanti della rosa.
Le situazioni di Maignan e Fofana sono, però, completamente diverse. L'estremo difensore ha rinnovato a inizio anno il proprio contratto fino al 2031, ma la rivoluzione tecnica adottata da Gerry Cardinale ha lasciato Magic Mike abbastanza titubante, visto il rapporto che lo legava ad Allegri, Tare ma anche al preparatore Claudio Filippi, ora alla Fiorentina. Ruben Amorim, comunque, conta sulla permanenza del classe '95. L'ex Monaco, invece, potrebbe lasciare già in questa sessione di trattative e una sua uscita potrebbe contribuire a finanziare anche le prossime mosse di mercato del Milan.
Insomma, i motivi che hanno spinto i due rossoneri a rivoluzionare i rispettivi profili Instagram non sono ancora noti e magari si tratta solamente di una pausa momentanea dai social. Ma al giorno d'oggi i rumors di mercato passano anche da questi piccoli dettagli e i tifosi del Milan sperano che tutto torni al più presto come prima.