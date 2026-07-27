Maignan e Fofana "azzerano" Instagram: via tutti i post e i riferimenti al Milan. Indizio di mercato?

È quanto sta accadendo in queste ore con Mike Maignan e Youssouf Fofana: il portiere e il centrocampista del Milan hanno eliminato tutti i post dalle rispettive pagine Instagram togliendo anche qualsiasi riferimento ai rossoneri nella loro bio. Due scelte che hanno lasciato spiazzati i tifosi del Diavolo, ora preoccupati di perdere due pezzi importanti della rosa.