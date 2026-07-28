Milan, ecco il terzo acquisto: visite mediche per Diawara

Terzo acquisto per il Milan che concretizza il passagio a titolo definitivo del difensore Sankhoun Diawara dal Troyes, club di Ligue 2 promosso nella massima serie, per 3 milioni di euro. Diawara sarà un'alternativa a Pavlovic. Arrivato a Milano, nelle prossime ore svolgerà le visite mediche con il club rossonero prima di firmare il contratto.
Chi è Sankhoun Diawara?
Diawara, difensore mancino classe 2006, unisce una struttura imponente di un metro e novanta a una spiccata doti tecniche e fisiche. Il giovane centrale spicca per le sue lunghe leve, l'efficacia nel gioco aereo e un'ottima abilità nell'impostazione dal basso, potendo disimpegnarsi sia da marcatore centrale che da terzino con una spiccata propensione a trovare verticalizzazioni e sventagliate di quaranta metri.