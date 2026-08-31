Milan, ultimo colpo dopo l'addio degli esuberi? Fofana da Fonseca, Tomori a rischio tribuna

Nel reparto, tiene banco la situazione legata a Fikayo Tomori, considerato esubero da Amorim e dalla dirigenza, che non hanno nessuna intenzione di reintegrarlo in rosa. L'inglese ha il contratto in scadenza nel 2027 e al momento no ha offerte concrete sul tavolo. A gennaio piaceva a Juventus e Tottenham, pronte a offrire anche 25 milioni di euro al Milan, mentre nelle scorse settimane si era fatto avanti l'Aston Villa per riportarlo in Premier League.