Roma, ufficiale l'arrivo di De Roon

L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Marten De Roon dall'Atalanta.

L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo.

Il centrocampista ha collezionato 445 partite ufficiali con la squadra bergamasca, segnando 23 gol.

In 44 presenze complessive con la nazionale olandese, vanta due partecipazioni ai Mondiali (2022 e 2026).

De Roon ha scelto la maglia numero 15.

Benvenuto a Roma, Marten!