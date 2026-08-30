Roma, ufficiale l'arrivo di De Roon

30 Ago 2026 - 23:01
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© Ufficio Stampa

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Dopo una trattativa lampo, la Roma ufficializza l'acquisto di Marten De Roon a titolo definitivo. Tra i club c'è un gentlemen agreement per cui de Roon si trasferirà per 1 milione di euro, tutti di bonus. De Roon subito convocato per la trasferta di Lecce.

Di seguito il comunicato ufficiale. 

L'AS Roma è lieta di annunciare l'arrivo di Marten De Roon dall'Atalanta.
L'operazione si conclude con l'acquisto a titolo definitivo.
Il centrocampista ha collezionato 445 partite ufficiali con la squadra bergamasca, segnando 23 gol.
In 44 presenze complessive con la nazionale olandese, vanta due partecipazioni ai Mondiali (2022 e 2026).
De Roon ha scelto la maglia numero 15.
Benvenuto a Roma, Marten!

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