Il Milan prepara il colpo sulla trequarti: occhi su Bahoya. E dall'Inghilterra spunta un nuovo nome

Con Leao che si appresta a scegliere la sua prossima destinazione (l'Aston Villa è in pole sul Galatasaray), il Milan guarda oltre e sonda il mercato alla ricerca di un sostituto. Non è più un mistero che Amorim cerchi un trequartista, preferibilmente di piede mancino. Ama il destro ma la posizione è quella giusta Jean-Mattéo Bahoya, fantasista dell'Eintracht Francoforte: per Footmercato è uno dei primissimi nomi sulla lista dei rossoneri.
Classe 2005 (gioca per la Francia Under 21, il 21enne è legato fino al 2029 ai tedeschi: nell'ultima stagione ha giocato 37 partite in tutte le competizioni condite da 4 gol e 4 assist. Valutato circa 25 milioni di euro, ha su di sè gli occhi anche di altri club di primissimo livello europeo come Arsenal e Tottenham. Non si tratta naturalmente nell'unico profilo sondato dal Milan: nei giorni scorsi era già emerso il nome di Alvyn Sanches, talento dello Young Boys.
Intanto dall'Inghilterra accostano al club meneghino un altro fantasista. Parliamo di Omari Hutchinson, ala destra mancina del Nottingham Forest. Per il Daily Mail i rossoneri avrebbero già manifestato il loro interesse: in caso di affondo la proposta potrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto. Sotto contratto fino al 2030, nella Premier League 25/26 Hutchinson ha regalato 7 assist in 31 presenze oltre a un gol.