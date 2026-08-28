MANOVRE ROSSONERE

Il Milan prepara il colpo sulla trequarti: occhi su Bahoya. E dall'Inghilterra spunta un nuovo nome

I rossoneri valutano tanti profili: con Leao ai saluti l'ultimo regalo per Amorim sarà un dieci col piede mancino

28 Ago 2026 - 08:56
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Con Leao che si appresta a scegliere la sua prossima destinazione (l'Aston Villa è in pole sul Galatasaray), il Milan guarda oltre e sonda il mercato alla ricerca di un sostituto. Non è più un mistero che Amorim cerchi un trequartista, preferibilmente di piede mancino. Ama il destro ma la posizione è quella giusta Jean-Mattéo Bahoya, fantasista dell'Eintracht Francoforte: per Footmercato è uno dei primissimi nomi sulla lista dei rossoneri.

Classe 2005 (gioca per la Francia Under 21, il 21enne è legato fino al 2029 ai tedeschi: nell'ultima stagione ha giocato 37 partite in tutte le competizioni condite da 4 gol e 4 assist. Valutato circa 25 milioni di euro, ha su di sè gli occhi anche di altri club di primissimo livello europeo come Arsenal e Tottenham. Non si tratta naturalmente nell'unico profilo sondato dal Milan: nei giorni scorsi era già emerso il nome di Alvyn Sanches, talento dello Young Boys.

Intanto dall'Inghilterra accostano al club meneghino un altro fantasista. Parliamo di Omari Hutchinson, ala destra mancina del Nottingham Forest. Per il Daily Mail i rossoneri avrebbero già manifestato il loro interesse: in caso di affondo la proposta potrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto. Sotto contratto fino al 2030, nella Premier League 25/26 Hutchinson ha regalato 7 assist in 31 presenze oltre a un gol.

Leggi anche

L'Aston Villa sorpassa il Gala per Leao, ma gli inglesi (per ora) non aprono al titolo definitivo

milan
leao
mercato

Ultimi video

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

01:32
Juve, una notizia buona e una cattiva

Juve, una notizia buona e una cattiva

01:24
Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

Spalletti "gelato": Fiorentina su Zirkzee

01:54
Milan in ansia: dipende tutto da Leao

Milan in ansia: dipende tutto da Leao

00:23
Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

Accomando: "Occhio Inter, vogliono portartelo via"

01:41
Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

Accomando: "Kean non si allena e la presa di posizione della Fiorentina è clamorosa!"

01:39
Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

Raimondi: "Vi svelo la nuova offerta del Galatasaray per Leao"

01:44
Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

Accomando: "L'Atletico vuole David! Duello Juve-Roma per Kessiè, ecco chi è in vantaggio"

03:26
Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

Serie A, 1^ giornata, i voti di Massimo Callegari

03:09
Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

Serie A, i promossi e i rimandati per Mancini

00:56
Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

Mercato Inter, serve un'uscita, ma occhio all'occasione in attacco

01:39
Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

Accomando: "Infortunio Yildiz, la Juve cerca già un'altra punta"

02:06
Calciomercato, Accomando: "Il Como ha l'accordo con Kean, si può chiudere"

Calciomercato, Accomando: "Il Como ha l'accordo con Kean, si può chiudere"

00:30
MCH ARRIVO OOSTERWOLDE ROMA MCH

Oosterwolde arriva a Fiumicino: l'entusiasmo dei tifosi giallorossi

01:30
Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

Calciomercato, Raimondi: "Pio Esposito, contratto da top player"

01:40
CLIP MN OK MERCATO INTER E ALTRE BIG - MICELI 24/08 SRV

Miceli: "L'Inter deve vendere, Kean verso Como"

I più visti di Milan

Rafael Leao

Milan-Galatasaray, accordo per Leao ma il portoghese chiede di più. E c'è il rilancio dell'Aston Villa

Il mistero Leao: si complica l'Aston Villa, restano in piedi il Gala e una suggestione da fine mercato

Alvyn Sanches

Il Milan ha già pronto il dopo-Leao: il talento dello Young Boys per la trequarti rossonera

L'Aston Villa cerca una punta ma si allontana Leao: Rafa non apre e costa troppo

Tomori e Leao

Il Milan spera nei soldi di Birmingham: all'Aston Villa piace anche Tomori

Milan, la linea dura di Cardinale: Gimenez, Tomori e Fofana fuori rosa anche in caso di permanenza

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:36
Verona, Olympiacos su Belghali
09:15
Inter e Juve, Atubolu cambia club ma resta in Germania
09:02
Juve, Ekhator può già partire in prestito
09:00
Parma, c'è l'offerta per Zeballos: lo voleva anche il Napoli
Joshua Zirkzee – potrebbe tornare in Italia a un prezzo contenuto
23:51
Zirkzee, altro che Juve: la Fiorentina va all'assalto, c'è l'offerta