Il Milan prepara il colpo sulla trequarti: occhi su Bahoya. E dall'Inghilterra spunta un nuovo nome

Classe 2005 (gioca per la Francia Under 21, il 21enne è legato fino al 2029 ai tedeschi: nell'ultima stagione ha giocato 37 partite in tutte le competizioni condite da 4 gol e 4 assist. Valutato circa 25 milioni di euro, ha su di sè gli occhi anche di altri club di primissimo livello europeo come Arsenal e Tottenham. Non si tratta naturalmente nell'unico profilo sondato dal Milan: nei giorni scorsi era già emerso il nome di Alvyn Sanches, talento dello Young Boys.