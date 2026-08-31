Colpo Monza: dal Boca Juniors arriva Zeballos, ex obiettivo del Napoli

Colpo chiuso nelle ultime ore, dopo che il Napoli aveva trattato per settimane il calciatore senza mai arrivare all'affondo decisivo. Sembrava che Zeballos potesse trasferirsi in azzurro già nel mese di gennaio, mentre era tornato tra gli obiettivi del Napoli all'inizio della finestra estiva di mercato, prima che la dirigenza facesse un passo indietro e rinunciasse all'operazione.