Colpo Monza: dal Boca Juniors arriva Zeballos, ex obiettivo del Napoli

Exequiel Zeballos giocherà in Serie A, ma non al Napoli. L'esterno argentino classe 2004 firmerà con il Monza, che ha chiuso l'operazione con il Boca Juniors sulla base di 4,5 milioni di euro più il 45% sulla futura rivendita, come scrive Fabrizio Romano.
Colpo chiuso nelle ultime ore, dopo che il Napoli aveva trattato per settimane il calciatore senza mai arrivare all'affondo decisivo. Sembrava che Zeballos potesse trasferirsi in azzurro già nel mese di gennaio, mentre era tornato tra gli obiettivi del Napoli all'inizio della finestra estiva di mercato, prima che la dirigenza facesse un passo indietro e rinunciasse all'operazione.
Negli ultimi giorni si era parlato di interessamenti di Celta Vigo e Parma, ma alla fine è stato il Monza ad anticipare la concorrenza e a portare il calciatore alla corte di Ivan Juric.