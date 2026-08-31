Juve, blindato Nico Gonzalez: addio solo in un caso

La Juventus blinda Nico Gonzalez dopo la prestazione contro il Parma. L'argentino partirà solo a fronte di un'offerta irrinunciabile

31 Ago 2026 - 09:29
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Nico Gonzalez © instagram

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La Juventus intende blindare Nico Gonzalez in queste ultime battute del calciomercato, stabilendo una linea chiara per il futuro dell'argentino: l'ex Fiorentina lascerà Torino soltanto in caso di proposte economiche irrinunciabili.

Nonostante l'interesse mostrato dal giocatore per un ritorno all'Atletico Madrid dopo l'ultima stagione in prestito, la dirigenza bianconera ha ribadito all'entourage del calciatore che l'addio verrà preso in considerazione unicamente di fronte a un'offerta a titolo definitivo da almeno 30 milioni di euro.

A riscrivere lo scenario sono state sia le garanzie d'incasso mai pervenute dai Colchoneros, sia la prestazione sfoderata dal vicecampione del mondo contro il Parma. Subentrato al 57', l'argentino ha spaccato la partita tra gol, palo e assist, confermando l'assoluta stima del tecnico Luciano Spalletti. 

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