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Chi è Omari Hutchinson: il nuovo "Mago" scelto dal Milan

Ha giocato nelle giovanili del Chelsea e dell'Arsenal, ma si è affermato con la maglia dell'Ipswich Town

di Enzo Palladini
30 Ago 2026 - 08:44
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Gira un video in rete che dimostra l'originalità delle doti tecniche espresse da Omari Hutchinson. Un portiere rinvia dalla propria area di porta verso il centrocampo, dove il fantasista anglo-giamaicano stoppa la palla in mezzo alle ginocchia e poi effettua un salto mortale all'indietro. Certo, non è una caratteristica che può utilizzare in partita, ma è la dimostrazione delle doti di agilità possedute da questo ragazzo. Il gesto in tanto gli è valso il soprannome "The wizard", il mago, e ci dice molto su quella che è la sua qualità principale: la confidenza con il pallone, la familiarità con l'attrezzo. In Inghilterra dicono che pochi giocatori possiedano la stessa sensibilità nel primo tocco di palla, affinato da giovanissimo quando si è esibito moltissimo nel calcio a cinque. 

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Origini

 Omari Elijah Giraud-Hutchinson è nato il 30 ottobre 2003 a Redhill, cittadina di 25000 abitanti nella Contea del Surrey, regione confinante con l'area metropolitana di Londra. Redhill, detto per inciso, non è distante da Cobham, la località in cui è situato il centro di allenamento del Chelsea. Infatti da bambino (2008-2012) è stato nel settore giovanile dei Blues, ma già all'epoca era irrequieto, perché poi ha giocato due anni (2012-2014) nel Charlton Athletic, prima di passare al settore giovanile dell'Arsenal, club con il quale ha firmato il suo primo contratto da professionista alla fine del 2020. Con i Gunners però non è mai riuscito a esordire in prima squadra e due anni dopo si è trasferito (o meglio è tornato) al Chelsea. Una sola presenza con il club da cui tutto era iniziato: 5 gennaio 2023, sconfitta per 1-0 conto il Manchester City. 

La carriera

 Aveva bisogno di giocare con continuità, quindi nell'estate del 2023 è stato ceduto in prestito all'Ipswich Town nel Championship, la Serie B inglese. Forse la sua migliore stagione finora, con un'entusiasmante cavalcata dei Tractor Boys conclusa con un ritorno in Premier League dopo 22 anni di assenza. L'anno successivo nella massima divisione, male la squadra (retrocessa immediatamente con il 19° posto) ma bene per lui a livello individuale, tanto che nell'estate del 2025 è stato acquistato dal Nottingham Forest per una cifra d 43,5 milioni di euro. La stagione scorsa è stata complicata per il club biancorosso, sulla cui panchina si sono succeduti quattro allenatori: Nuno Espirito Santo, Ante Postecoglu, Sean Dyche e Vitor Pereira. È arrivata una salvezza stentata, ma il Forest si è guadagnato la semifinale di Europa League. Stagione un po' complicata anche per Hutchinson, che ha segnato un gol in 31 partite, di cui solo 17 disputate da titolare. In compenso 7 assist ed è proprio quella la sua specialità. 

Caratteristiche

 Mancino di grande rapidità e sterzate fulminee grazie al baricentro abbastanza basso, può giocare da trequartista sia partendo dalla zon destra del campo sia direttamente alle spalle della prima punta. Alle doti tecniche innate unisce anche una buona predisposizione alla riaggressione. Tra le sue statistiche, moltissimi palloni recuperati subito dopo essere stati persi dalla squadra o da lui personalmente. Esattamente quello che Ruben Amorim sta cercando per il suo Milan e sapeva di non poter ottenere da Leao. Hutchinson, a differenza del portoghese, ha sempre avuto il pregio dell'altruismo, annotando più assist che gol. 

La Nazionale

 Ha giocato nelle Nazionali giovanili inglesi: Under 17, Under 19 Under 21. Poi ha esordito nella Nazionale maggiore della Giamaica, nazione di origine del padre Leon. Nel 2023 ha disputato però solo due amichevoli contro Trinidad&Tobago, nessuna gara di competizioni ufficiali. Nel 2024 ha accettato di tornare a vestire la maglia dell'Under 21 inglese che nel 2025, poco prima di passare dall'Ipswch Town al Nottinìgham Forest, gli ha dato la possibilità di conquistare il titolo europeo di categoria in Slovacchia. Ha un fratello maggiore, che si chiama Oshaye e gioca nelle leghe dilettantistiche inglesi. Omari Hutchinson voleva il Milan a tutti i costi, ha ottenuto quello che voleva. E adesso è un giocatore tutto da scoprire. 

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