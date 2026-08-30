Chi è Omari Hutchinson: il nuovo "Mago" scelto dal Milan

Omari Elijah Giraud-Hutchinson è nato il 30 ottobre 2003 a Redhill, cittadina di 25000 abitanti nella Contea del Surrey, regione confinante con l'area metropolitana di Londra. Redhill, detto per inciso, non è distante da Cobham, la località in cui è situato il centro di allenamento del Chelsea. Infatti da bambino (2008-2012) è stato nel settore giovanile dei Blues, ma già all'epoca era irrequieto, perché poi ha giocato due anni (2012-2014) nel Charlton Athletic, prima di passare al settore giovanile dell'Arsenal, club con il quale ha firmato il suo primo contratto da professionista alla fine del 2020. Con i Gunners però non è mai riuscito a esordire in prima squadra e due anni dopo si è trasferito (o meglio è tornato) al Chelsea. Una sola presenza con il club da cui tutto era iniziato: 5 gennaio 2023, sconfitta per 1-0 conto il Manchester City.