La dedica a Baresi, la cena offerta ai compagni e il post social: com'è andata la prima a San Siro di Gonçalo Ramos

"Gonçalo può aver fallito alcune chance ma non si fa condizionare. I gol li deve fare perché è il nostro centravanti e lo abbiamo pagato caro. Ci aiuta tantissimo, a volte sembra che siano in due a pressare" le parole del tecnico ex Sporting. La serata dell'ex Psg si è conclusa con un post social dal quale trapela grande emozione: "Grazie San Siro! Notte magica".