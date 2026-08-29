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La dedica a Baresi, la cena offerta ai compagni e il post social: com'è andata la prima a San Siro di Gonçalo Ramos

Contro il Venezia il portoghese ha sprecato diverse occasioni ma non ha mancato il gol più pesante

29 Ago 2026 - 09:20
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Anche lui, due volte campione d'Europa con il Psg, ha patito la pressione di San Siro. Parliamo di Gonçalo Ramos che, al suo esordio del Meazza, ha lasciato il segno dopo diverse occasioni sbagliate. Qualcosa che non è da lui come ammesso davanti alle telecamere: "Di solito faccio più gol quando ho tutte queste opportunità".

Ma dentro la partita del portoghese, che a conti fatti ha realizzato la rete più difficile tra le occasioni avute, c'è tanto altro. La dedica a Baresi in occasione dell'esultanza (ha indicato la patch dedicata alla leggenda rossonera presente sulla manica della maglia), la cena offerta ai compagni "Prima o poi li porterò" e le parole di Amorim che lo elevano a leader della squadra.

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"Gonçalo può aver fallito alcune chance ma non si fa condizionare. I gol li deve fare perché è il nostro centravanti e lo abbiamo pagato caro. Ci aiuta tantissimo, a volte sembra che siano in due a pressare" le parole del tecnico ex Sporting. La serata dell'ex Psg si è conclusa con un post social dal quale trapela grande emozione: "Grazie San Siro! Notte magica". 

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