Leao, addio agrodolce: "Il mio amore per il Milan non finirà mai..."

Poche parole, sentite, per chiudere un capitolo lungo sette anni e proiettarsi verso la sua nuova vita in Turchia. Pronto a volare a Istanbul per firmare con il Galatasaray, Rafa Leao, a San Siro per assistere a Milan-Venezia, ha commentato la fine della sua storia milanista ai microfoni del nostro Claudio Raimondi: "E' un momento difficile - ha detto -. Ho salutato i miei compagni dopo sette anni con loro. Il club mi ha sempre aiutato, mi ha aiutato a crescere e mi ha fatto capire cosa sia l'alto livello, rappresentando una grande società come il Milan. È arrivato il momento di dire addio. Avrei voluto salutare in un altro modo, avrei voluto dare un addio in un alto modo, magari essendo ancora lì sul campo un'altra volta davanti ai tifosi, che mi hanno aiutato tanto soprattutto nei momenti non belli. Sicuramente, sarò nella storia del club, perché so cosa ho fatto qua. Porterò nel cuore tutti quelli che mi hanno aiutato, devo solo ringraziare". E ancora: "Amore finito? Non è un amore che è finito, perché l'amore che ho per il Milan non finirà mai. Lo guarderò da lontano".