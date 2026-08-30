Milan, accordo per Gimenez al Porto: prestito con obbligo condizionato a 18 milioni

Il 25enne saluta San Siro dopo una stagione e mezza col club, era arrivato nel gennaio 2025 dagli olandesi del Feyenoord. Già oggi Gimenez sarà in Portogallo per le visite mediche di rito e poi la firma sul contratto. Il Milan, ora si può concentrare sulle altre uscite programmate e concordate dall'allenatore Ruben Amorim e il proprietario Gerry Cardinale, con la dirigenza pronta a cercare destinazioni per Youssouf Fofana (piace in Turchia, Galatasaray e Besiktas) e Fikayo Tomori, dopo gli addii di Ricci e Nkunku. In entrata, occhi su Omari Hutchinson, classe 2003 del Nottingham Forest.