Milan, accordo per Gimenez al Porto: prestito con obbligo condizionato a 18 milioni
Accordo nella notte con il club portoghese, operazione che diventa definitiva in base ai minuti di impiego dell'attaccante, che già oggi svolgerà le visite mediche prima della firma
Santiago Gimenez è in procinto di diventare un nuovo calciatore del Porto. Accordo nella notte, tra il Milan e il club portoghese, per il passaggio dell'attaccante al club allenato da Francesco Farioli. Intesa per un prestito con diritto di riscatto a 18 milioni di euro che si può trasformare in obbligo in base alle presenze e ai minuti in campo in stagione dello stesso Gimenez.
Il 25enne saluta San Siro dopo una stagione e mezza col club, era arrivato nel gennaio 2025 dagli olandesi del Feyenoord. Già oggi Gimenez sarà in Portogallo per le visite mediche di rito e poi la firma sul contratto. Il Milan, ora si può concentrare sulle altre uscite programmate e concordate dall'allenatore Ruben Amorim e il proprietario Gerry Cardinale, con la dirigenza pronta a cercare destinazioni per Youssouf Fofana (piace in Turchia, Galatasaray e Besiktas) e Fikayo Tomori, dopo gli addii di Ricci e Nkunku. In entrata, occhi su Omari Hutchinson, classe 2003 del Nottingham Forest.