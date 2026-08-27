MANOVRE ROSSONERE

L'Aston Villa sorpassa il Galatasaray per Leao: gli inglesi aprono all'acquisto a titolo definitivo

Il portoghese preferisce l'Inghilterra: decisive anche le chiamate di Emery

27 Ago 2026 - 20:00
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Rafa Leao è vicino all'Aston Villa. Seppur il club inglese non si sia avvicinato ai 12 milioni di euro offerti (per quattro anni) dal Galatasaray, i Villans sono ormai prossimi ad aggiudicarsi l'esterno in uscita dal Milan. Sì perché il calciatore ha messo al primo posto la Premier League, e anche Unay Emery, tecnico del club di Birmingham, ha avuto diverse call con l'ex Lille per illustrargli il progetto. Call in cui Emery ha fornito le garanzie tecniche richieste dal fantasista.   

In queste ore l'Aston Villa è in contatto costante con il Milan per trovare la quadra definitiva dell'affare. Gli inglesi nelle scorse ore hanno messo sul piatto una proposta da 53 milioni di euro complessivi. Esattamente 8 per il prestito oneroso e 45 per l'obbligo di riscatto. Ma hanno aperto anche a un acquisto a titolo definitivo, la formula preferito dai rossoneri. Si tratta a oltranza.

Nella giornata di mercoledì anche il Galatasaray aveva offerto al Milan circa 50 milioni di euro, bonus compresi. A fare la differenza però è la volontà del calciatore che sembra aver intrapreso la strada che lo conduce in Inghilterra. L'Aston Villa è pronto a offrirgli uno stipendio da 8 milioni di euro a stagione, il massimo che il club poteva permettersi. In attesa delle decisioni definitive, Leao non è stato convocato per la sfida tra Milan e Venezia.   

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