L'Aston Villa sorpassa il Galatasaray per Leao: gli inglesi aprono all'acquisto a titolo definitivo

Rafa Leao è vicino all'Aston Villa. Seppur il club inglese non si sia avvicinato ai 12 milioni di euro offerti (per quattro anni) dal Galatasaray, i Villans sono ormai prossimi ad aggiudicarsi l'esterno in uscita dal Milan. Sì perché il calciatore ha messo al primo posto la Premier League, e anche Unay Emery, tecnico del club di Birmingham, ha avuto diverse call con l'ex Lille per illustrargli il progetto. Call in cui Emery ha fornito le garanzie tecniche richieste dal fantasista.