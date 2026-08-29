Leao, parte l'avventura turca: è atteso oggi a Istanbul, in serata allo stadio per vedere il Gala

"Il mio amore per il Milan non finirà mai". Dopo sette anni si chiude la storia tra il Milan e Rafa Leao, che ieri sera era a San Siro per salutare i compagni. Il portoghese, fermatosi davanti ai media nella pancia del Meazza, non ha nascosto un po' di emozione: "Avrei voluto salutare in un altro modo, posso solo che ringraziare". Tanti tifosi rossoneri, che da settimane speravano in un addio, hanno già voltato pagina: Rafa è solo un vecchio ricordo.
Oggi Leao è atteso in Turchia: per il Galatasaray si tratta di un investimento importante con i supporter turchi che sono già in fibrillazione. Dopo le visite mediche di rito, il fantasista metterà la firma su un contratto quadriennale da ben 12 milioni di euro a stagione. Intanto stasera l'ex Lille dovrebbe assistere dal vivo alla sfida casalinga tra il Galatasaray e il Goztepe. L'acquisto di Leao chiude le porte a Noa Lang, in uscita dal Napoli: gli azzurri dovranno cercare una nuova sistemazione all'olandese.
LEAO AL GALATASARAY: LE CIFRE
Il Milan incasserà 44 milioni complessivi tra parte fissa e bonus. Inoltre, a favore dei rossoneri, anche il 20% della eventuale rivendita futura del calciatore.