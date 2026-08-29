Milan, Hutchinson a un passo: trovato l'accordo verbale col Forest

Inglese, classe 2003, Omari Hutchinson ha mosso i primi passi della carriera nell'Arsenal per poi finire nelle giovanili dei rivali del Chelsea. È però nell'Ipswich che sboccia definitivamente: nel 2023/24 il club sborsa 23 milioni per portarlo a Portman Road. Un investimento che si rivela subito azzeccato: Hutchinson è tra i migliori giocatori della Championship, la serie B inglese, con 10 gol e 6 assist in 44 presenze. Un rendimento che garantisce una ricca plusvalenza all'Ipswich e a lui il salto in Premier: dopo un solo anno infatti passa al Nottingham per 43 milioni.

Nel club di Marinakis però non riesce ad affermarsi anche a causa della poca continuità: soltanto 1684 minuti spalmati su 31 presenze (circa 50 a partita) in cui riesce comunque a mettere a referto 1 gol e 7 assist. Mancino tutto dribbling e qualità, Hutchinson può giocare sia da esterno che da numero 10. Per questo il Milan crede che possa essere il profilo giusto per il post Leao: Omari è un calciatore diverso da Rafa, meno 7 e più 10, ma può rientrare perfettamente nello scacchiere di Amorim.