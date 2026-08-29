Milan, Hutchinson a un passo: trovato l'accordo verbale col Forest

Potrebbe essere Omari Hutchinson a raccogliere l'eredità di Rafa Leao al Milan. Dopo aver chiuso l'addio del portoghese in direzione Galatasaray, il Diavolo ha virato con decisione sul 23enne del Nottingham Forest. La trattativa non è ancora chiusa del tutto: manca ancora il via libera di Evangelos Marinakis, presidente del club inglese, ma dai protagonisti dell'operazione trapela un cauto ottimismo. L'affare dovrebbe chiudersi in prestito con diritto di riscatto.
L'accelerata è arrivata in serata, dopo il summit di mercato andato in scena nel pomeriggio a Casa Milan alla presenza di Jerry Cardinale. I rossoneri non hanno mai considerato di acquistare Hutchinson a titolo definitivo: la trattativa si è sbloccata contestualmente all'apertura degli inglesi al prestito. L'ottimismo è tale che il Milan starebbe già organizzando le visite mediche per il ragazzo, in attesa del via libera definitivo. Hutchinson è sempre più vicino a diventare un nuovo calciatore rossonero.
Chi è Omari Hutchinson
Inglese, classe 2003, Omari Hutchinson ha mosso i primi passi della carriera nell'Arsenal per poi finire nelle giovanili dei rivali del Chelsea. È però nell'Ipswich che sboccia definitivamente: nel 2023/24 il club sborsa 23 milioni per portarlo a Portman Road. Un investimento che si rivela subito azzeccato: Hutchinson è tra i migliori giocatori della Championship, la serie B inglese, con 10 gol e 6 assist in 44 presenze. Un rendimento che garantisce una ricca plusvalenza all'Ipswich e a lui il salto in Premier: dopo un solo anno infatti passa al Nottingham per 43 milioni.
Nel club di Marinakis però non riesce ad affermarsi anche a causa della poca continuità: soltanto 1684 minuti spalmati su 31 presenze (circa 50 a partita) in cui riesce comunque a mettere a referto 1 gol e 7 assist. Mancino tutto dribbling e qualità, Hutchinson può giocare sia da esterno che da numero 10. Per questo il Milan crede che possa essere il profilo giusto per il post Leao: Omari è un calciatore diverso da Rafa, meno 7 e più 10, ma può rientrare perfettamente nello scacchiere di Amorim.