Borussia, si complica il rinnovo di Schlotterbeck: vuole il Real Madrid

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il Borussia Dortmund rischia di perdere Nico Schlotterbeck nelle prossime sessioni di mercato. Il difensore tedesco ha il contratto in scadenza nel 2027 ma le trattative per il rinnovo sembrano congelate e le offerte del club non sembrerebbero essere mai state prese in considerazione. Sul classe '99 ci sarebbe infatti il Real Madrid, una destinazione particolarmente gradita dal calciatore. Sullo sfondo rimane sempre il Bayern Monaco.