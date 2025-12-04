Gimenez, il padre allontana l'addio: "Santi è molto felice a Milano"

Chaco Gimenez è intervenuto in un podcast smentendo le voci su una possibile cessione dell'attaccante messicanodi Redazione
Il futuro di Santiago Gimenez è più che mai attuale in casa Milan. L'attaccante messicano sta faticando a imporsi in rossonero e al digiuno da gol ultimamente si è aggiunto anche un problema fisico che sta tenendo il Bebote lontano dai campi.
Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Gimenez sarebbe seguito con attenzione da diverse squadre, soprattutto in Premier League, con il Sunderland che sembra intenzionato a voler portare in Inghilterra l'ex Feyenoord già a gennaio. Nel corso del podcast Vamos Show, però, il papà dell'attaccante ci ha tenuto a smentire personalmente le voci.
"Da parte nostra non c'è volontà di cambiare aria - ha dichiarato Chaco Gimenez -, Santi è molto felice a Milano. Credo che abbia la sensazione che se starà bene può diventare un calciatore molto importante. Lui ha un'agente, io non mi immischio molto. La verità è che non abbiamo mai parlato di questo argomento: ho sentito che si sono dette parecchie cose, ma non ne abbiamo discusso né con Santi, né con il club, né con nessun altro".