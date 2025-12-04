Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
Manovre rossonere

Gimenez, il padre allontana l'addio: "Santi è molto felice a Milano"

Chaco Gimenez è intervenuto in un podcast smentendo le voci su una possibile cessione dell'attaccante messicano

di Redazione
04 Dic 2025 - 16:53

Il futuro di Santiago Gimenez è più che mai attuale in casa Milan. L'attaccante messicano sta faticando a imporsi in rossonero e al digiuno da gol ultimamente si è aggiunto anche un problema fisico che sta tenendo il Bebote lontano dai campi. 

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Gimenez sarebbe seguito con attenzione da diverse squadre, soprattutto in Premier League, con il Sunderland che sembra intenzionato a voler portare in Inghilterra l'ex Feyenoord già a gennaio. Nel corso del podcast Vamos Show, però, il papà dell'attaccante ci ha tenuto a smentire personalmente le voci. 

"Da parte nostra non c'è volontà di cambiare aria - ha dichiarato Chaco Gimenez -, Santi è molto felice a Milano. Credo che abbia la sensazione che se starà bene può diventare un calciatore molto importante. Lui ha un'agente, io non mi immischio molto. La verità è che non abbiamo mai parlato di questo argomento: ho sentito che si sono dette parecchie cose, ma non ne abbiamo discusso né con Santi, né con il club, né con nessun altro". 

Leggi anche

Modric a cuore aperto: "Sognavo di chiudere la carriera al Real. Il Milan però è il club che più gli si avvicina"

mercato milan
santiago gimenez
premier league

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Milan

SERGIO RAMOS; MONTERREY; 1986

Milan, difesa grandi firme: dopo Thiago Silva, suggestione Sergio Ramos

Chukwueze incanta con il Fulham: doppietta al City. E il riscatto da 30 milioni si avvicina

Gimenez verso l'addio, Milan su Fullkrug e Pellegrino ma l'agente del Bebote nega: "Non esiste"

Magic Mike e il "patto" col Diavolo: tra rinnovi falliti e miracoli il futuro di Maignan è a un bivio

Milan, Allegri vuole un difensore: in lizza

Milan con vista... sull'Europa League: occhi sulla Roma per osservare da vicino Franculino

Mercato ora per ora
Vedi tutti
17:30
Südtirol, El Kaouakibi rinnova fino al 2028: è ufficiale
KEVIN DE BRUYNE, NAPOLI
16:19
Marsiglia, Benatia: "Abbiamo provato a prendere De Bruyne ma..."
15:20
Barcellona, tutto fatto per il rinnovo di Eric Garcia: ha firmato fino al 2031
14:35
Crystal Palace, senza rinnovo Mateta sarà ceduto in estate
13:30
La rivelazione di De Zerbi: "Inter? Nessun contatto in estate"