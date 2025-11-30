Magic Mike e il "patto" col Diavolo: il futuro rossonero di Maignan è a un bivio

I rigori parati a Dybala e Calhanoglu contro Roma e Inter, poi il miracolo su Gila contro la Lazio e non solo. Maignan è tornato "Magic Mike" in questa prima parte di stagione e nella navigazione nella parte alta di classifica del Milan ci sono anche i suoi guantoni autografati. Anche per questo le chiacchiere e le discussioni sul suo futuro sono tornate di grandissima attualità dopo un periodo di stallo con un addio sfiorato a giugno quasi passato in sordina. Il contratto del capitano rossonero è in scadenza a giugno 2026 e dalla dirigenza, per bocca del ds Igli Tare, si è parlato di un "patto" tra le parti per mantenere la tranquillità, gli scenari di un divorzio a fine stagione sono tutt'altro che impossibili.