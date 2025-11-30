Logo SportMediaset

Magic Mike e il "patto" col Diavolo: il futuro rossonero di Maignan è a un bivio

Il futuro del capitano rossonero è un rebus: tra il “patto” evocato da Tare e la trattativa naufragata, si aprono strade opposte per il portiere rossonero

di Max Cristina
30 Nov 2025 - 11:46

I rigori parati a Dybala e Calhanoglu contro Roma e Inter, poi il miracolo su Gila contro la Lazio e non solo. Maignan è tornato "Magic Mike" in questa prima parte di stagione e nella navigazione nella parte alta di classifica del Milan ci sono anche i suoi guantoni autografati. Anche per questo le chiacchiere e le discussioni sul suo futuro sono tornate di grandissima attualità dopo un periodo di stallo con un addio sfiorato a giugno quasi passato in sordina. Il contratto del capitano rossonero è in scadenza a giugno 2026 e dalla dirigenza, per bocca del ds Igli Tare, si è parlato di un "patto" tra le parti per mantenere la tranquillità, gli scenari di un divorzio a fine stagione sono tutt'altro che impossibili.

© Getty Images

© Getty Images

Rinnovo Maignan-Milan: la situazione attuale

La situazione è chiara stando a quanto dichiarato da Tare prima di Milan-Lazio: "All'inizio della stagione abbiamo fatto un patto insieme, stiamo andando avanti senza metterci pressione l’uno all’altro. C'è tanta serenità". Un tentativo di non forzare le tempistiche in un contesto in cui Maignan, come riportato da Carlo Pellegatti nei giorni scorsi, sarebbe rimasto deluso dal naufragare dei discorsi nel recente passato con un'offerta al ribasso dai 5 milioni di euro netti promessi ai 4 proposti, al quale sarebbe seguito il silenzio.

Maignan-Milan: gli scenari per il 2026

Le prestazioni con il Milan in questa stagione hanno acceso nuovamente i riflettori su Maignan, mai del tutto spenti a dirla tutta. Il cartellino a parametro zero fa gola a tanti club in giro per l'Europa e i contatti anche nel passato ci sono stati. Stando a Igli Tare però il fatto che per le prossime 2-3 stagioni il portiere francese possa vestire ancora la maglia del Milan non è un'ipotesi tramontata.

Per riaprire le trattative per il rinnovo, al netto dell'orgoglio ferito dello stesso Maignan, il Milan deve mettere sul piatto un'offerta economica coerente, quindi a questo punto sicuramente non inferiore ai 5 milioni di euro promessi la passata stagione, ma soprattutto è a livello umano che il rapporto va ricucito saldamente. Su questo però Tare ha voluto sottolineare la grande serenità tra le parti.

Se un accordo non si farà, durante la stagione o più presumibilmente alla fine stando al "patto" citato dal dirigente milanista, Maignan potrà firmare con un altro club a parametro zero. Anzi, da gennaio dovessero arrivare offerte da capogiro, complicando e non di poco la posizione del Diavolo, il portiere potrà già accordarsi con un nuovo club. Cosa potrebbe fare dunque la differenza? Innanzitutto il rendimento del Milan in campo, ma soprattutto un progetto tecnico che si dovrà rivelare più ambizioso (o almeno uguale) rispetto a chi busserà alla sua porta.

Un terzo scenario, complicato ma non da escludere a prescindere, è la cessione a gennaio. Il Milan non intende farlo, difficilmente club importanti andrebbero a investire una cifra importante per un giocatore in scadenza dopo pochi mesi, ma è impossibile non prenderlo in considerazione.

© Getty Images

© Getty Images

Dal Chelsea alla Juventus: la lista delle pretendenti è lunga

L’incertezza sul rinnovo riaffiora mentre si avvicina gennaio, mese in cui Maignan potrà formalmente trattare con qualsiasi società per un trasferimento a parametro zero. Il Chelsea resta la principale pretendente: la società londinese, come riportato più volte, lo aveva praticamente bloccato nell’estate 2025, salvo poi frenare quando il Milan decise di non cedere. Più defilata ma presente la Juventus, che monitora l’evoluzione della vicenda pronta a inserirsi se il portiere dovesse realmente liberarsi senza indennizzo.

