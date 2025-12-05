Logo SportMediaset

Mercato

Man Utd, Mainoo non gioca: il Napoli ci crede, ma serve intesa sulla formula

05 Dic 2025 - 16:13
© IPA

© IPA

Kobe Mainoo continua a non trovare spazio nel Manchester United di Ruben Amorim nè dall'inizio e tanto meno a partita in corso. Per questo l'inglese a gennaio potrebbe tornare a chiedere la cessione come già aveva fatto negli ultimi giorni di mercato: Mainoo vuole giocarsi le sue possibilità in vista del Mondiale della prossima estate, al momento sempre più lontano per lo scarso utilizzo con i Red Devils. E allora, a gennaio come a giugno, il Napoli tornerà alla carica per il talento classe 2005. Giovanni manna già negli ultimi giorni del mercato estivo ci aveva provato, trovando però le porte di Old Trafford sbarrate. La volontà del calciatore però è chiara: andare via, anche soltanto in prestito, per trovare continuità e conquistarsi un posto al Mondiale con l'Inghilterra. 

