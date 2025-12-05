Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lipsia, possibile asta per Nusa

05 Dic 2025 - 13:44
© Getty Images

© Getty Images

Tutti pazzi per Antonio Nusa. L'esterno norvegese del Lipsia sta attirando l'attenzione di diversi top club europei ma la squadra tedesca farà di tutto per trattenerlo almeno durante la sessione invernale di mercato. In estate, però, le cose potrebbero cambiare e i sassoni sarebbero disposti ad ascoltare offerte tra i 60 e i 70 milioni di euro scatenando una vera e propria asta. Il classe 2005 ha il contratto in scadenza nel 2029 e con la maglia del Lipsia ha collezionato 50 presenze, 7 gol e 9 assist. 

Ultimi video

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

I più visti di Mercato

Dumfries e quelle proposte dall'estero: l'Inter pensa a tutelarsi

Roma e Juventus su Zirkzee, ma la pista si complica: Fabio Silva l'alternativa

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Il Napoli vuole Mainoo: stretta sul Manchester United per l'inglese

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
16:13
Man Utd, Mainoo non gioca: il Napoli ci crede, ma serve intesa sulla formula
15:50
Liverpool, Slot apre all'addio di Chiesa? "Nella sua posizione..."
14:28
Barcellona, ufficiale il rinnovo di Eric Garcia
13:44
Lipsia, possibile asta per Nusa
12:30
Borussia, si complica il rinnovo di Schlotterbeck: vuole il Real Madrid