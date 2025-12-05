Lipsia, possibile asta per Nusa

Tutti pazzi per Antonio Nusa. L'esterno norvegese del Lipsia sta attirando l'attenzione di diversi top club europei ma la squadra tedesca farà di tutto per trattenerlo almeno durante la sessione invernale di mercato. In estate, però, le cose potrebbero cambiare e i sassoni sarebbero disposti ad ascoltare offerte tra i 60 e i 70 milioni di euro scatenando una vera e propria asta. Il classe 2005 ha il contratto in scadenza nel 2029 e con la maglia del Lipsia ha collezionato 50 presenze, 7 gol e 9 assist.