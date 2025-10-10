Juve, suggestione Maignan: ma sul francese ci sono anche Chelsea e Bayern

Logico, quindi, che su di lui ci siano squadre importanti. Anche perché, va detto, con i 2.8 milioni a stagione di oggi, l'ingaggio di Maignan è tutto fuorché proibitivo e permette aumenti importanti senza dover arrivare alla doppia cifra. I prossimi mesi, quindi, saranno di colloqui intensi tra l'entourage del giocatore e quanti ne vorrebbero sfruttare le qualità. E la Juve non vuole farsi trovare in questo senso impreparata. Un tentativo verrà fatto anche se Di Gregorio resta comunque un portiere piuttosto affidabile e la necessità di un nuovo numero uno non è poi così impellente. Ma è una questione di leadership, qualità che contraddistingue Maignan e di cui la Juve ha tremendamente bisogno.