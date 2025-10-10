Juve, suggestione Maignan: ma sul francese ci sono anche Chelsea e Bayern

Bianconeri pronti a cogliere l'occasione se Magic Mike andrà in scadenza con il Milan
Rinnovi in vista non ce ne sono. Almeno non per oggi. Il futuro di Mike Maignan sembra lontano dal Milan dopo la trattativa sfumata per il nuovo contratto. Il che, banalmente, porta il francese a scadenza nel prossimo giugno e lo proietta immediatamente in cima alla lista di quanti sono alla ricerca di un portiere. All'estero, dove il Chelsea si era già fatto vivo e il Bayern è pronto a inserirsi, e in Italia, con la Juventus attenta all'evolversi della situazione.
Non serviva la parata clamorosa su Gatti che ha salvato lo 0-0 dello Stadium meno di una settimana fa. Che Maignan fosse magico, come da suo soprannome, era abbondantemente noto alle nostre latitudini anche dopo una stagione, la scorsa, non esattamente brillante. Invece il francese ha riavvolto il nastro del suo talento ed è tornato a essere il portiere insuperabile che aveva raccolto l'eredità di Donnarumma in rossonero senza farlo rimpiangere.
Logico, quindi, che su di lui ci siano squadre importanti. Anche perché, va detto, con i 2.8 milioni a stagione di oggi, l'ingaggio di Maignan è tutto fuorché proibitivo e permette aumenti importanti senza dover arrivare alla doppia cifra. I prossimi mesi, quindi, saranno di colloqui intensi tra l'entourage del giocatore e quanti ne vorrebbero sfruttare le qualità. E la Juve non vuole farsi trovare in questo senso impreparata. Un tentativo verrà fatto anche se Di Gregorio resta comunque un portiere piuttosto affidabile e la necessità di un nuovo numero uno non è poi così impellente. Ma è una questione di leadership, qualità che contraddistingue Maignan e di cui la Juve ha tremendamente bisogno.