Milan, Tonali va al Newcastle: tra i tanti nomi spunta anche Lukaku

I soldi che arrivano dalla Premier (70 milioni al netto del 12,5% da riconoscere al Brescia) spalancano nuove possibilità: si accelera per Thuram, Frattesi e Guler e secondo La Gazzetta si pensa al clamoroso sgarbo all'Inter

Sandro Tonali ha accettato la corte del Newcastle ed è pronto a lasciare il Milan, che in due settimane dopo Maldini ammaina un'altra bandiera. Una notizia che ha scosso i tifosi rossoneri, insorti in massa sui social, e che in 24 ore cambia radicalmente le prospettive di mercato del club di Jerry Cardinale, che dovrebbe incassare 80 milioni (bonus compresi) da reinvestire per puntellare la mediana e non solo. Cifre alla mano, in realtà dall'operazione Tonali i rossoneri dovrebbero ricavare 70 milioni netti da utilizzare sul mercato. Come raccontato da Claudio Raimondi nel tg di SportMediaset, infatti, esiste ancora un 12,5% da corrispondere al Brescia sulla vendita (10 milioni). Percentuale che ridurrebbe un po' il guadagno, ma che non modificherebbe molto le mosse in entrata di Moncada & Co. I nomi che sono emersi nelle ultime roventi ore sono tanti, sia a centrocampo che in attacco, e tra quelli già noti di Guler, Thuram , Frattesi e Reijnders è spuntato a sorpresa anche quello di Romelu Lukaku.

A riportalo è La Gazzetta dello Sport, secondo cui a Casa Milan sarebbe infatti maturata la clamorosa idea di "strappare" all'Inter non solo Frattesi, ma anche l'attaccante belga del Chelsea, che difficilmente resterà a Londra. L'operazione sembra molto difficile perché il giocatore è molto legato ai nerazzurri e a Zhang e il club interista sta facendo di tutto per riportarlo a Milano sempre in prestito, ma il Diavolo potrebbe trattare il suo acquisto a titolo definitivo e chiudere in fretta beffando la concorrenza. Il prezzo? 40 milioni di euro, cifra che al momento i nerazzurri non potrebbero pagare, mentre il Milan sì.

Più o meno la stessa cifra che il Sassuolo chiede per Davide Frattesi e anche in questo caso con i soldi del Newcastle in tasca il Milan potrebbe accelerare e battere Inter, Juventus e Roma. Decisiva sarà la volontà del giocatore, che al momento però sembra insidiato dalla concorrenza di Tijjani Reijnders dell’Az Alkmaar, classe 1998 per cui Pioli avrebbe già dato il suo ok e per cui il club olandese chiede 18 milioni di euro più bonus.

Quanto invece a Marcus Thuram, si registra un importante passo avanti nella trattativa, visto che il Psg starebbe virando su Kane o Osimhen per il dopo Benzema. All'attaccante in scadenza col Borussia M'gladbach i rossoneri hanno proposto un contratto da 5 milioni a stagione e la centralità nel progetto di Pioli e presto si attendono novità. Oltre al figlio dell'ex difensore di Parma e Juve, in casa Milan tra gli obiettivi per il reparto avanzato ci sono però anche Pulisic, esterno che potrebbe lasciare il Chelsea, e Chukwueze, che piace molto e per cui il Villarreal ha chiesto 40 milioni di euro.

Non solo Frattesi - A centrocampo i rossoneri hanno individuato in Frattesi il profilo ideale, ma sono diversi i centrocampisti monitorati dagli uomini mercato e tra loro ci sarebbe anche Reijnders, pedina al momento in risalita nelle preferenze dei rossoneri per rinforzare il reaprto. Potrebbe inoltre riaprirsi, anche se al momento resta più defilato, la strada che porta a Loftus-Cheek del Chelsea, trattato nelle ultime settimane in rossonero da Maldini e Massara.

