Inter, rebus tra i pali: se parte Onana, Mamardashvili in pole

INTER

L'inserimento del Tottenham su Vicario ha scombinato i piani nerazzurri: nel mirino anche Sommer. L'Union Berlino su Gosens

Onana, il guardiano nerazzurro



























1 di 15 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 15 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Il tempismo è cruciale nel calciomercato. Lo sa bene l'Inter, ora alle prese con un rebus portiere. Solo 24 ore fa il piano nerazzurro sembrava piuttosto chiaro e delineato. Con André Onana nel mirino del Chelsea e del Manchester United, Marotta aveva già avviato i primi discorsi sulla possibile cessione partendo da una base d'asta intorno ai 40-50 milioni e individuato in Guglielmo Vicario il possibile sostituto del camerunese. L'affondo del Tottenham da 20 milioni per l'estremo difensore dell'Empoli però ha cambiato rapidamente tutte le carte in tavola e scombinato i progetti dell'Inter. Un affare lampo che ha preso tutti in contropiede e costretto i nerazzurri a cambiare strategia. Nel dettaglio, perso Vicario, l'Inter ora dovrà fare attente valutazioni sulle prossime mosse e valutare altre piste. Almeno due nell'immediato.

Vedi anche Mercato Il Tottenham piomba su Vicario: 20 milioni per anticipare l'Inter

DUE PISTE: MAMARDASHVILI E SOMMER Di sicuro alla Pinetina resterà difficile dire di no a una ricca offerta dalla Premier per il camerunese. E allora sotto con la caccia al possibile erede di Onana. Il primo nome nel mirino nerazzurro è quello di Giorgi Mamardashvili, 22enne gigante del Valencia. Subito dopo c'è quello dello svizzero Yann Sommer, l'esperto portiere 34enne che ha ipnotizzato per due volte Jorginho dal dischetto e costretto l'Italia a guardare i Mondiali in Qatar dal divano. Un giovane di prospettiva e una vecchia volpe del calcio internazionale.

Profili diversi e anche formule e cifre diverse. Dopo una stagione travagliata ma vissuta da protagonista, Mamardashvili ha attirato l'attenzione di diversi club importanti ed è valutato intorno ai 25 milioni di euro. Circa la metà di quello che l'Inter spera di ottenere dalla cessione di Onana. Discorso diverso invece per Sommer. Arrivato al Bayern per sostituire l'infortunato Neuer, il 34enne potrebbe essere acquistato a una cifra più abbordabile dopo il rientro del capitano tedesco o addirittura chiedere di essere ceduto in prestito per agevolare l'operazione.