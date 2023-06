Marcus Thuram più vicino al Milan: l'attaccante dice no al Psg

Il Milan fa un ulteriore passo in avanti per Marcus Thuram, anche se per via... indiretta. Secondo l'Equipe l'attaccante francese, che il 30 giugno si svincolerà dal Borussia Moenchengladbach, ha infatti comunicato ai dirigenti del Paris Saint-Germain di aver rifiutato la loro proposta, spalancando indirettamente la porta a un approdo in rossonero.