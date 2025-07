Inter, torna in bilico il futuro di Frattesi: affondo dell'Atletico Madrid

L'Inter, in questa epoca di fluidità di mercato, dove tutto pare possibile, o così viene detto, ascolta le offerte (tutte) e attende (per tutti) che siano i suoi giocatori e/o tesserati a esporsi: lo ha fatto per Inzaghi, lo fa ora per Calhanoglu, tema caldissimo e polemico in queste ore, e non cambia certo atteggiamento per Frattesi. Ma il nodo non sono gli addii o le cessioni, il punto è la risposta di fronte ai cambiamenti.