Milan, si parla sempre più francese: fatta per Giroud, in arrivo Ballo-Touré

MERCATO

In rosa ci sono Maignan, Theo e Kalulu e potrebbe arrivare anche Bakayoko: la svolta di Moncada

Milanello, provincia di… Parigi. La svolta francofona dei rossoneri era già iniziata con gli arrivi di Theo e Kalulu e con questo mercato estivo il Milan del capo scout Moncada diventa sempre più francese: giovedì sera è atteso a Milano Olivier Giroud (al Chelsea un milione più uno di bonus), che venerdì mattina sosterrà le visite e firmerà il contratto. Molto vicino anche lo sbarco di Ballo-Touré, terzino che arriverà in prestito dal Monaco con diritto di riscatto. A questi potrebbe poi aggiungersi anche Tiemoué Bakayoko, vecchia conoscenza del Milan di Gattuso che non avrebbe problemi ad inserirsi nel centrocampo di Pioli. Getty Images

In mezzo al campo, d’altronde, si parla francese. L’hanno detto durante alcune interviste Kessie e Bennacer: “Ci intendiamo meglio ed è più facile”. Il belga Saelemaekers si aggiunge ai francofoni, mentre Kjaer e Leao hanno giocato in Ligue 1 e sicuramente hanno imparato un po’ la lingua. Stesso discorso per Ibra, quattro anni sotto la Torre Eiffel e nel 2014 un paio di allenamenti con Maignan, che l’anno prossimo prenderà il posto di Donnarumma.

Oltre al terzo portiere di Deschamps a Euro 2020, in rosa al momento i transalpini sono Kalulu e Theo. Giroud sarà il ventesimo francese della storia rossonera, il quarto dell’annata 2021-22. Un vero e proprio record, la cui motivazione ha un nome e un cognome: Geoffrey Moncada, capo scout dei rossoneri. Anni fa fu lui a scoprire il talento di Mbappé e a portarlo al Monaco, oggi lavora per il Milan forte dei suoi osservatori sparsi per tutta l’Europa e i rossoneri diventano sempre più francesi.

