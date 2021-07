Milan, in arrivo il vice Theo: vicinissimo Ballo-Touré

MERCATO

Il terzino senegalese pronto ad arrivare a titolo per circa 8 milioni di euro, da limare gli ultimi dettagli contrattuali

Il Milan potrebbe aver trovato il vice Theo Hernandez. I rossoneri sono infatti vicini a chiudere la trattativa per portare in Italia Fodé Ballo-Touré, terzino senegalese classe 1997 del Monaco. Il dialogo tra i due club è ben avviato, con i monegaschi disposti ad accettare 8 milioni per il trasferimento a titolo definitivo. Restano da limare alcuni dettagli contrattuali, in particolare per quanto riguarda la durata dell'ingaggio, che sarà di 4 o 5 anni. Dopodiché potrebbe arrivare il nero su bianco, con visite mediche già settimana prossima. Getty Images

Ballo-Touré è cresciuto nelle giovanili del Psg prima di passare al Lille a parametro zero nell'estate del 2017 e poi al Monaco per 11 milioni a gennaio 2019. Nell'ultima stagione ha collezionato 29 presenze tra Ligue 1 e Coppa di Francia, mettendo a referto 5 assist. Per il Milan potrebbe essere l'uomo giusto per far rifiatare Theo, stacanovista assoluto dell'ultima stagione rossonera con 45 presenze.