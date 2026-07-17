Fiorentina, è fatta per l'arrivo di Oulai dopo il giallo del "rapimento"

17 Lug 2026 - 23:46
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Nuovo colpo in arrivo per la Fiorentina di Fabio Grosso. È stata completamente definita la trattativa con il Trabzonspor per l'acquisto di Christ Oulai. Reduce da un ottimo Mondiale con la Costa D'Avorio, il centrocampista classe 2006 è pronto a sbarcare a Firenze nelle prossime ore. Sarà lui l'altro rinforzo a centrocampo dopo Atta. Operazione da 25 milioni di euro più 4 di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Nella giornata di sabato svolgerà le visite mediche a Firenze: battuta la concorrenza del Napoli che, svela FirenzeViola, nelle ultime ore aveva provato a inserirsi.

Il giallo rapimento

 Nelle ultime ore, infatti, erano girate voci di un possibile "rapimento" del centrocampista al suo rientro a Istanbul. A fare chiarezza è stato direttamente il presidente del Trabzonspor Ertuğrul Doğan che ha spiegando che il giocatore si trovava semplicemente a un incontro con i propri avvocati: "Oggi sui social media è circolata una voce bizzarra secondo cui il giocatore sarebbe stato 'rapito'. Chi mai potrebbe rapire qualcuno finché ci sono io nei paraggi? Sembra che l'incontro del giocatore con i suoi avvocati sia stato scambiato da alcuni per un 'rapimento'. È doveroso precisare che non si è verificato alcun episodio del genere”. Le parole sono riportate da HT Spor.

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