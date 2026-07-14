Milan, Modric verso la permanenza per un'altra stagione

Il ritiro può attendere. Luka Modric sembra aver deciso di continuare a giocare per almeno un'altra stagione e di farlo ancora (e solo) con la maglia del Milan. In queste ore, infatti, le parti starebbero discutendo un nuovo accordo, dopo che lo stesso Amorim, nel giorno della sua presentazione in rossonero, aveva ammesso che sperava di averlo a disposizione. Modric, nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League, ha instaurato subito un ottimo rapporto con il Diavolo e con la città di Milano e anche per questo avrebbe deciso di affrontare un secondo campionato di Serie A. Lasciare dopo aver mancato l'obiettivo primario non gli sarebbe piaciuto. Così ecco che la parti hanno iniziato a discutere del rinnovo, che ora sembra essere sempre più vicino. Anche perché Amorim gli ha garantito centralità nel suo nuovo progetto tecnico.