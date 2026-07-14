MANOVRE ROSSONERE

Milan, Modric verso la permanenza per un'altra stagione

E' sempre più vicino l'accordo per il rinnovo del centrocampista croato, che potrebbe raggiungere la squadra direttamente in Australia a fine mese

14 Lug 2026 - 19:32
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Il ritiro può attendere. Luka Modric sembra aver deciso di continuare a giocare per almeno un'altra stagione e di farlo ancora (e solo) con la maglia del Milan. In queste ore, infatti, le parti starebbero discutendo un nuovo accordo, dopo che lo stesso Amorim, nel giorno della sua presentazione in rossonero, aveva ammesso che sperava di averlo a disposizione. Modric, nonostante la mancata qualificazione alla prossima Champions League, ha instaurato subito un ottimo rapporto con il Diavolo e con la città di Milano e anche per questo avrebbe deciso di affrontare un secondo campionato di Serie A. Lasciare dopo aver mancato l'obiettivo primario non gli sarebbe piaciuto. Così ecco che la parti hanno iniziato a discutere del rinnovo, che ora sembra essere sempre più vicino. Anche perché Amorim gli ha garantito centralità nel suo nuovo progetto tecnico.

L’opzione per prolungare il contratto fino 2027 alla stessa cifra di 3,5 milioni di euro era in favore dell'ex Real Madri, ma è scaduta il 30 giugno scorso.  Di fatto i suoi agenti e il Milan stanno ragionando su nuovo contratto annuale con grande attenzione ai bonus legati alle presenze/minuti.

Come sempre, bisognerà attendere la firma, ma pare essere questione di pochi giorni. Intanto, il centrocampista croato è in vacanza e potrebbe raggiungere i compagni di squadra direttamente in Australia, dove il Milan si recherà a fine mese per la tournée estiva.

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