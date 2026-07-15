Milan, si pensa anche alle cessioni: obiettivo 150 milioni

Sette giocatori sulla lista dei cedibili del Milan, per un totale che può arrivare a 150 milioni di euro.
Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che fa la lista: Pervis Estupinan richiesto dall'Aston Villa può portare 15 milioni di euro; stessa cifra potrebbe arrivare da Fikayo Tomori, in scadenza 2027; a centrocampo da tenere d'occhio Warren Bondo, altri 15 milioni, mentre Ruben Loftus-Cheek e Youssuf Fofana sono valutati 20 milioni ciascuno.
Chiudono il discorso due attaccanti: per non incappare in una minusvalenza per Santi Gimenez servono 21 milioni, infine Rafael Leao per il quale i rossoneri realisticamente credono di incassare 60 milioni nonostante la clausola da 175 milioni.