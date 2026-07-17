Aubameyang riparte dalla Spagna: ha firmato con il Deportivo La Coruña

In Ligue 1 ha giocato 30 partite, segnando 10 gol e fornendo 6 assist. Inoltre, ha partecipato a 2 partite di Coppa, realizzando un gol; e a 8 partite di Champions League, competizione in cui ha segnato 3 gol e fornito 4 assist.Aubameyang approda all'ABANCA-RIAZOR dopo una brillante carriera in alcuni dei due club più importanti del calcio europeo. Tra questi, spicca il periodo trascorso al Borussia Dortmund, dove si è affermato come uno dei due attaccanti più decisivi del continente grazie ai suoi 141 gol in 213 partite.Ha inoltre difeso la maglia dell'Arsenal FC, con la quale ha disputato 163 partite e segnato 92 gol; e ha giocato per l'FC Barcelona, ​​dove nella stagione 2021-22 ha segnato 13 gol in 24 partite.Nel corso della sua carriera ha giocato anche nel Chelsea FC, nell'AS Monaco, nel LOSC Lille e nell'AS Saint-Étienne, accumulando una vasta esperienza nei principali campionati europei.