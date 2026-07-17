Aubameyang riparte dalla Spagna: ha firmato con il Deportivo La Coruña

17 Lug 2026 - 22:38
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Il Deportivo La Coruña ingaggia Pierre-Emerick Aubameyang (Laval, Francia, 18 giugno 1989), che diventa il nuovo calciatore della squadra dopo aver firmato un contratto fino a giugno 2028. Arriva dall'Olympique de Marseille, dove la scorsa stagione ha disputato un'annata eccezionale.

In Ligue 1 ha giocato 30 partite, segnando 10 gol e fornendo 6 assist. Inoltre, ha partecipato a 2 partite di Coppa, realizzando un gol; e a 8 partite di Champions League, competizione in cui ha segnato 3 gol e fornito 4 assist.Aubameyang approda all'ABANCA-RIAZOR dopo una brillante carriera in alcuni dei due club più importanti del calcio europeo. Tra questi, spicca il periodo trascorso al Borussia Dortmund, dove si è affermato come uno dei due attaccanti più decisivi del continente grazie ai suoi 141 gol in 213 partite.Ha inoltre difeso la maglia dell'Arsenal FC, con la quale ha disputato 163 partite e segnato 92 gol; e ha giocato per l'FC Barcelona, ​​dove nella stagione 2021-22 ha segnato 13 gol in 24 partite.Nel corso della sua carriera ha giocato anche nel Chelsea FC, nell'AS Monaco, nel LOSC Lille e nell'AS Saint-Étienne, accumulando una vasta esperienza nei principali campionati europei.

La sua carriera riflette una straordinaria regolarità ai massimi livelli. Aubameyang vanta 184 presenze e 68 gol in Ligue 1; 144 partite e 98 gol in Bundesliga; 143 partite e 69 gol in Premier League; 18 partite e 11 gol nella Liga; oltre a 46 partite e 20 gol in Champions League; e 62 partite con 34 gol in UEFA Europa League.Con il suo ingaggio, l'RC Deportivo si assicura un attaccante di fama mondiale, la cui esperienza, capacità realizzativa e leadership rafforzeranno il progetto biancoblu per le prossime due stagioni.

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