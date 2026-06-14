Milan, Ruben Amorim è il tecnico prescelto: come cambiano i rossoneri con il portoghese

La questione qui si fa complessa: sugli esterni Amorim aveva a disposizione Nuno Mendes e Pedro Porro. Alexis Saelemaekers sarà utilizzabile, e anche fisicamente è simile, allo spagnolo. Dall'altra parte, però, c'è un grosso no: pur non prendendo in considerazione l'attuale Nuno Mendes alias il più forte terzino del mondo ma quello di cinque anni fa, sia Bartesaghi che Estupiñán sono giocatori diversissimi da lui come caratteristiche. Servirà portare al portoghese almeno due esterni a sinistra, magari sfruttando Bartesaghi come braccetto a tre, che un backup di Saelemaekers a destra. In mezzo dominavano fisicamente João Palhinha e João Mário, l'ex Inter. Rabiot, se decidesse di restare, sarebbe lo scudiero perfetto di Amorim. La posizione di Luka Modrić, invece, appare in bilico: non per volontà del club, va detto, ma perché il croato sta ancora decidendo sul proprio futuro e al momento ha la testa dedicata esclusivamente al Mondiale con la Croazia. Restasse, ovviamente, sarebbe eccellente per garantire qualità enorme ed esperienza a centrocampo. Tuttavia, si parla sempre di un giocatore di 41 anni, che necessità quindi di un sostituto pronto alle proprie spalle. Il Milan, per fortuna, lo ha: è Ardon Jashari. Lo svizzero è reduce da una stagione molto difficile, partita malissimo con l'infortunio al perone, poi proseguita con qualche ottima partita, tanta panchina e tanti subentri. Le caratteristiche, però, sono coerenti: è fisico, pur non essendo un corazziere, è tecnico rapido e aggressivo. Funzionerà. Il resto dei centrocampisti, di contro, c'entra poco con le caratteristiche tipiche dei giocatori del tecnico: Fofana, pur essendo un mediano, è discontinuo all'interno del match alternando qualità nell'ultimo passaggio ed errori banali in finalizzazione, oltre che qualche disattenzione tattica che difficilmente Amorim perdona. Loftus-Cheek, invece, appare al momento distante dal Milan. Infine, Samuele Ricci potrà trarre giovamento dall'arrivo di Amorim perchè il tecnico esalta i giocatori universali come lui, che sanno fare tutto bene ed hanno gamba.