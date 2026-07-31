Torino, ufficiale l'acquisto di Fitz-Jim dall'Ajax

31 Lug 2026 - 11:36
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© torinofc.it

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Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquistato dall'Amsterdamsche Football Club Ajax, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Kian Fitz-Jim.

Fitz-Jim è nato ad Amsterdam, in Olanda, il 5 luglio 2003. Cresciuto nei settori giovanili dell’AFC Amsterdam e poi dell’AZ Alkmaar, nel 2019 passa all’Ajax dove debutta tra i professionisti il 21 dicembre 2020 con lo Jong Ajax, squadra che milita nella Seconda Divisione del campionato olandese, nella partita contro il Telstar. Nell’estate del 2023 viene ceduto in prestito all’Excelsior Rotterdam, dove rimane fino al gennaio successivo, totalizzando 12 presenze e 1 assist tra Eredivisie e Coppa di Lega olandese. Rientrato all’Ajax si mette subito in evidenza collezionando complessivamente 72 presenze, 7 gol e 2 assist tra campionato, Champions League, Europa League e Coppa di Lega.

Fitz-Jim nel suo percorso di crescita ha vestito anche la maglia delle Nazionali giovanili olandesi, compiendo tutta la trafila dall’Under 15 fino all’Under 21.

Tutto il Torino Football Club accoglie Kian Fitz-Jim con un caloroso benvenuto: buon lavoro, Sempre Forza Toro!

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