Torino, ufficiale l'acquisto di Fitz-Jim dall'Ajax

Fitz-Jim è nato ad Amsterdam, in Olanda, il 5 luglio 2003. Cresciuto nei settori giovanili dell’AFC Amsterdam e poi dell’AZ Alkmaar, nel 2019 passa all’Ajax dove debutta tra i professionisti il 21 dicembre 2020 con lo Jong Ajax, squadra che milita nella Seconda Divisione del campionato olandese, nella partita contro il Telstar. Nell’estate del 2023 viene ceduto in prestito all’Excelsior Rotterdam, dove rimane fino al gennaio successivo, totalizzando 12 presenze e 1 assist tra Eredivisie e Coppa di Lega olandese. Rientrato all’Ajax si mette subito in evidenza collezionando complessivamente 72 presenze, 7 gol e 2 assist tra campionato, Champions League, Europa League e Coppa di Lega.