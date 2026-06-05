Leao tuona: "Ho giocato per mesi in una posizione non mia, ho bisogno di una nuova sfida. Magari in Premier"

"Ho bisogno di una nuova sfida". Rafa Leao insiste e, pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria, ribadisce la volontà di lasciare il Milan in questa estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. "Ho già vinto due trofei in Italia e ci sono stato per un po', per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento - le parole dell'esterno a Sport Tv -. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento".
Leao ha le idee chiare sul futuro così come sulla stagione appena conclusa agli ordini di Allegri: "È stata una stagione difficile - ha proseguito Rafa -. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia, in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante".
Dopo aver ribadito un retroscena di mercato già noto ai più relativo all'estate del 2019: "Prima del Milan mi aveva cercato l'Inter, poi mi ha chiamato Maldini e non potevo dire no", il portoghese si è soffermato sul suo rapporto con Ibrahimovic, sempre nel mirino della tifoseria rossonera: "Lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. Non è il tipo da darti una pacca sulle spalle, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante dato che mi ha aiutato dentro e fuori dal campo. Mi aiutava a tenermi sveglio durante tutta la partita".