MILAN

Leao tuona: "Ho giocato per mesi in una posizione non mia, ho bisogno di una nuova sfida. Magari in Premier"

Il portoghese ha parlato in patria senza freni: "Sono reduce da una stagione logorante, il sistema tattico non mi aiutava"

05 Giu 2026 - 15:15
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

"Ho bisogno di una nuova sfida". Rafa Leao insiste e, pochi giorni dopo l'intervista in cui manifestava l'intenzione di cambiare aria, ribadisce la volontà di lasciare il Milan in questa estate di ennesima rivoluzione in casa rossonera. "Ho già vinto due trofei in Italia e ci sono stato per un po', per il mio calcio la Premier o la Liga valorizzerebbero di più il mio talento - le parole dell'esterno a Sport Tv -. Se dovesse arrivare l'opportunità della Premier sarei molto contento".

Leao ha le idee chiare sul futuro così come sulla stagione appena conclusa agli ordini di Allegri: "È stata una stagione difficile - ha proseguito Rafa -. Ho giocato infortunato per 4-5 mesi con una pubalgia, in una posizione non mia, il sistema tattico non mi aiutava. Sentivo di poter fare la differenza ma il modo in cui giocava la squadra non me lo permetteva. Dopo un po' tutto ciò diventa logorante".

Leggi anche
 2022/23: Leao (15)

Leao annuncia l'addio: "Penso di aver dato tutto, voglio andare in un altro campionato"

Dopo aver ribadito un retroscena di mercato già noto ai più relativo all'estate del 2019: "Prima del Milan mi aveva cercato l'Inter, poi mi ha chiamato Maldini e non potevo dire no", il portoghese si è soffermato sul suo rapporto con Ibrahimovic, sempre nel mirino della tifoseria rossonera: "Lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. Non è il tipo da darti una pacca sulle spalle, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante dato che mi ha aiutato dentro e fuori dal campo. Mi aiutava a tenermi sveglio durante tutta la partita".

"Liberate il nostro Milan": la protesta della Curva Sud fa il giro della città

1 di 11
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

     

milan
leao

Ultimi video

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

01:58
Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

Juve, ecco i nomi per il dopo Vlahovic

01:27
Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

Callegari: "Palestra costa tanto, vi spiego perché"

02:39
Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

Callegari: "Ecco perché la Juventus dovrebbe prendere Sorloth"

01:36
Ndicka uomo mercato

Ndicka uomo mercato

02:38
Vlahovic odi et amo

Vlahovic odi et amo

00:15
13 MCH USCITA VLAHOVIC DALLA CONTINASSA 3/6 MCH

Vlahovic esce dalla Continassa: sono le ultime immagini da giocatore della Juve

00:16
CLIP DUMFRIES ULTIME IMMAGINI ALL'INTER IN BIANCO 18/05 SRV

Dumfries-Real? Alla cena scudetto era già vestito ‘di bianco”: immagini esclusive

01:35
Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

Raimondi: "Napoli, ecco cosa serve per Rabiot"

01:16
Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

Il Bologna ufficializza Tedesco, una super offerta pronta per Conte

01:42
Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

Milan, il futuro a un bivio: o arriva Rangnick oppure...

01:22
Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

Inter, doppio colpaccio in difesa: i nomi

01:59
Dal futuro di Nico Paz a quello di Osimhen: quali saranno i volti della prossima Serie A?

Quali saranno i volti della prossima Serie A?

00:57
Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

Napoli, a che punto siamo con Rabiot?

00:34
DICH ALAJBEGOVIC 30/5 DICH

Alajbegovic apre alla Serie A: "È un campionato che mi piace, sarei pronto"

02:53
DICH MUHAREMOVIC 30/5 DICH

Muharemovic: "Io all'Inter? Scelgo io dove sto meglio"

I più visti di Milan

Campione d'Europa con l'Italia e rossonero da una vita, ma il 2008 Longoni va al Psg a parametro zero

Milan, i conti non tornano: senza tre riscatti mancano 60 milioni per il mercato

Il Milan aspetta Rangnick e incontra Glasner: è lui il prescelto. Per la panchina anche altri due nomi

Milan-Glasner, ottimismo dopo l'incontro. Ma il piano di Cardinale rimanda la scelta definitiva

Rangnick tentato dal Milan, ma i tifosi dell'Austria provano a blindarlo: "Con te, pronti per le isole"

Pochettino si sbilancia: "I miei agenti hanno parlato con il Milan? È possibile..."

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:33
Primo rinforzo per De Zerbi: il Tottenham annuncia Andy Robertson
14:06
Leao e il retroscena di mercato: "Prima del Milan mi voleva l'Inter, poi Maldini... "
Alison Santos
13:13
Napoli: ufficiale il riscatto di Alison Santos dallo Sporting
13:11
Inter, ufficiale il riacquisto di Aleksandar Stankovic dal Bruges
Carvajal
13:08
Mercato Como: i lariani pensano allo svincolato Carvajal