Leao tuona: "Ho giocato per mesi in una posizione non mia, ho bisogno di una nuova sfida. Magari in Premier"

Dopo aver ribadito un retroscena di mercato già noto ai più relativo all'estate del 2019: "Prima del Milan mi aveva cercato l'Inter, poi mi ha chiamato Maldini e non potevo dire no", il portoghese si è soffermato sul suo rapporto con Ibrahimovic, sempre nel mirino della tifoseria rossonera: "Lo reputo una brava persona, ma se sei debole psicologicamente finisci per farti influenzare. Non è il tipo da darti una pacca sulle spalle, nemmeno negli allenamenti. Certo, per me è stato molto importante dato che mi ha aiutato dentro e fuori dal campo. Mi aiutava a tenermi sveglio durante tutta la partita".