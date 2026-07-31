Roma, sfuma anche Abde. L'agente: "Rimane in Spagna"

31 Lug 2026 - 12:18
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© italyphotopress

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Tra i profili presi in considerazione dalla Roma per l'esterno c'era anche Abde Ezzalzouli. Per il marocchino del Betis, ma cresciuto nel Barcellona, c'è sempre stata grande distanza tra prezzo richiesto dal club spagnolo e la valutazione dei giallorossi. Per il loro gioielli il club di Siviglia chiedeva più di 45 milioni di euro a fronte di una clausola rescissoria da 60. Anche il ragazzo, inoltre, avrebbe chiesto almeno il doppio del suo attuale stipendio per lasciare il Betis, dove si trova benissimo. Cifre che la Roma non era pronta a investire su di lui. E allora oggi sono arrivate anche le parole dell'agente di Ezzalzouli, Alejandro Camano, che ha spento ogni voce su un possibile approdo in giallorosso: "Non c'è mai stato nulla con la Roma, Abde resta in Spagna". 

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