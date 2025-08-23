Milan, Rabiot è più di un'idea: nuovi contatti con il Marsiglia e l'ex Juve apre al trasferimento

© IPA
Bennacer, fuori dai piani di Allegri, può finire nell'affare con al centro il francese
Potrebbe essere la Serie A ad accogliere sia Rowe che Rabiot, i due protagonisti del caso che ha sconvolto il Marsiglia negli ultimi giorni (qui le dure parole di Roberto De Zerbi). Se l'attaccante inglese è stato ingaggiato dal Bologna da Italiano, l'ex Juve è finito invece nel mirino del Milan. I rossoneri hanno effettuato un sondaggio con il club transalpino ma non solo: nelle ultime ore sono stati registrati anche dei contatti con l'entourage del centrocampista (ossia con la temibile mamma Veronique) che ha aperto alla destinazione.
La pista è seria, e nei prossimi giorni sono attesi aggiornamenti. Certo, il ds Tare dovrebbe fargli spazio in rosa: in lista di sbarco ci sono Musah, inseguito dall'Atalanta, oltre a Ismael Bennacer, fuori dai piani del Milan. Proprio l'algerino, nell'ultimo anno al Marsiglia, potrebbe essere la chiave per abbassare il prezzo di Rabiot. Per quest'ultimo garantisce Allegri che sarebbe ben felice di accoglierlo a Milanello dopo l'avventura alla Juventus.
