Milan, Rabiot è più di un'idea: nuovi contatti con il Marsiglia e l'ex Juve apre al trasferimento

Potrebbe essere la Serie A ad accogliere sia Rowe che Rabiot, i due protagonisti del caso che ha sconvolto il Marsiglia negli ultimi giorni (qui le dure parole di Roberto De Zerbi). Se l'attaccante inglese è stato ingaggiato dal Bologna da Italiano, l'ex Juve è finito invece nel mirino del Milan. I rossoneri hanno effettuato un sondaggio con il club transalpino ma non solo: nelle ultime ore sono stati registrati anche dei contatti con l'entourage del centrocampista (ossia con la temibile mamma Veronique) che ha aperto alla destinazione.